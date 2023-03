Diana hercegné esetéhez hasonlította Tóth Andi drámáját Vujity Tvrtko

Tóth Andi, az X-Faktor ötödik szériájának felfedezettje és győztese csütörtökön egy hosszú videóban jelentette be, hogy abbahagyja az éneklést, mert boldogtalannak érzi magát, és elege lett a szakmából.

A Sztárban Sztár műsorában zsűriző énekesnő bejelentése sokkolta a szakmát és a kritikusokat is, így talán az sem meglepő, hogy a bejelentést követően több közéleti szereplő is elmondta véleményét Tóth Andi döntéséről.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Puzsér Róbert például ezúttal sem hazudtolta meg magát, és erős kritikával illette az énekest, amiért egy ideje már nem koncertezik, és nem is adott ki új albumot, mégis a TV2 show-műsorának zsűrije lett. A kritikus, publicista emellett elmondta, szerinte az előadónak fogalma sincsen a boldogság fogalmáról, emiatt dönthetett végül a befejezés mellett.

Sajnálatát fejezte ki Tóth Andi döntésével kapcsolatban kollégája, Csepregi Éva is.

„Mindenki ilyen akar lenni, így akar énekelni, ilyen fantasztikusan táncolni, éppen ezért nem is értem pontosan a probléma lényegét. Neki a színpadon a helye! Nem is értem... A csúcson abbahagyni? Nem szabad ilyet tenni, mert ez egy hosszú pálya” – mondta Csepregi Éva, aki még asztrológushoz is elküldené az énekesnőt.

Tóth Andi visszavonulása miatt most a népszerű televíziós személyiség és újságíró, Vujity Tvrtko is kifejtette karcos véleményét, Facebook-oldalán hosszasan taglalta, mi vezethetett az előadó egyébként szomorú döntéséhez.

Nagyváradról érkezett Magyarországra, szinte gyerekként nyert meg egy versenyt, s mivel bájos és tehetséges volt, felkapta a sajtó: szinte minden érdekes volt vele kapcsolatban. Megnéztem a korai visszavonulásáról feltöltött videóját, ahogy láttam azt is, ahogy szinte könyörög az egyik hírportálnak, hogy hagyják már békén. Segélykiáltás volt ez is, az is, kérdés, hogy ki hallja meg ezt...

– írta bejegyzésében Tvrtko.

A volt televíziós szerint az énekesnőre helyezett nyomás rémesen hasonlít a Diana hercegnét ért támadásokra a sajtó részéről, de figyelmeztetett, Magyarországon is volt már olyan valóságshow-szereplő, aki szó szerint beleőrült a hirtelen ráirányuló figyelemtől.

Nem párhuzamként írom, de látta Magyarország azt a valóságshow-győztest, aki nem bírta elviselni, hogy tegnap még a kutya sem ismerte, hogy aztán pillanatok alatt »sztárnak« kiáltsák ki, tulajdonképpen valós teljesítmény nélkül. Ő megrogyott az ismertség és a vele járó ezernyi cikk, riport, beszámoló súlya alatt, hogy aztán zárt intézetbe kerüljön. Az ő élete végleg tönkrement. S látta a világ a hercegnét, akinek a halálához a sajtóüldözéseknek is köze volt! Mindenki másképpen viseli el a nyilvánosságot. És a társadalom is másképpen viszonyul a »hírességekhez«. A sajtó felelőssége ebben megkerülhetetlen

– vélekedett, majd hozzátette, „nulla teljesítményű kamucelebekből faragunk követendő példát, olykor érdemteleneket emelünk fel, miközben ők kiszorítják a tévékből és újságokból azokat, akik valóban gyermekeink példaképei lehetnének. A sajtó sok mindenre képes: felemelhet, és porba is taszíthat. Hogy kivel és mit tesz, az viszont nem újságírói, hanem emberi értékek morális kérdése”.

Tvrtko kiemelte azt is, a sajtó nagyban tehet arról, hogy ideáig eszkalálódott a helyzet, hiszen „a botrány, balhé, probléma mindig erősebb nézettséget, nagyobb eladott példányszámot és több kattintást hoz. Az erősebb nézettség, a nagyobb példányszám és több kattintás pedig nagyobb reklámozói bevételt, magyarul több pénzt eredményez”.

Tóth Andi nyilatkozott már rosszul, okozott már kalamajkát, volt meggondolatlan és talán túl provokatív is. De ne felejtsük el: szinte gyerekként csöppent bele ebbe az egészbe, honnan a fenéből tanulta volna meg kezelni mindezt?! Mindenkinek megvan a saját tűrőképessége. Nekem is, Nektek is, Neki is. Ne tudom, hogyan viselte meg az ifjú hölgy lelkét, hogy egyesek folyamatosan lerománozták, bevándorlózták, saját magánál is jobban ismerték a magánéletét, gondolatait. 30 milliós nézettségű Néztek című száma már egyfajta tiltakozás volt ez ellen. Tóth Andi hibázott, mint ahogy mindenki hibázik. Még egyszer mondom – szerintem – az ifjú hölgy istenáldotta tehetség. Kár lenne legyalulni őt, és azért is kár lenne, ha 24 évesen végleg visszavonulna a vélt vagy valós, a megélt, elgondolt és átélt sérelmei miatt!

– zárta bejegyzését Tvrtko.

