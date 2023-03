Gyanúsított lett a zűrös drogügybe keveredett magyar énekesnő

Tavaly a magyar bulvársajtó sokáig találgatta, ki lehet az a rejtélyes énekesnő, akire a hírek szerint a főbérlője hívott rendőrt. Az énekesnőre a hírek szerint megsebzett karral találtak rá a lakásán, az egészségügyi intézménybe való szállítását követően pedig a toxikológiai vizsgálat kimutatta, hogy kábítószert fogyasztott.

„A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztálya egy fiatal nőt kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatott ki gyanúsítottként. Az eljárás során a nyomozók további négy személyt azonosítottak, akiket kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki. A folyamatban lévő nyomozás érdekében bővebb tájékoztatást adni nem áll módunkban” – írta a rendőrség.

A Blikk által megkérdezett ügyvéd szerint elképzelhető, hogy az énekesnő tett terhelő vallomást a további kihallgatottakra, ezzel javítva a saját helyzetén.

„Ilyen ügyekben a kihallgatás első lépése, hogy megkérdezik az adott illetőt, kiktől szerezte be a kábítószert. Ha a gyanúsított együttműködő és terhelő vallomást tesz a beszerzőjére, illetve további személyeket is megnevez, akik szintén ugyaninnen kapták a tiltott szereket, adott esetben elmondja, ő kikkel osztotta meg a kábítószert, azzal a saját helyzetén javít. A nyomozásban való együttműködés, új, előremutató információk megosztása korlátlanul enyhíthetik a rá kiszabható büntetést. Ebben az esetben is valószínűsíthető, hogy ez történt” – mondta a lapnak dr. Galgóczi Zoltán.