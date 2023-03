Hiába tűnt úgy az elmúlt években, hogy Kim Kardashian és Kylie Jenner vezetésével a Kardashian–Jenner-birodalom letaszíthatatlan a közösségi média trónjáról, a szakértők mégis egyetértenek abban, hogy a felhasználók hamarosan elfelejthetik az eddigi egyeduralkodókat – és most, hogy a család kijelentette, hogy nem vesz részt az idei Met-gálán sem, így valóban szépen lassan kikerülhetnek a rivaldafényből.

Bukásukat azonban több tényező is előmozdíthatta és mozdíthatja.

A The Independent szerint a hanyatlásuk tényét a legjobban az bizonyítja, hogy hetekkel ezelőtt Selena Gomez lett a legtöbb követővel rendelkező női Instagram-felhasználó, maga mögé utasítva az eddig listavezető Kylie Jennert – a lista első két helyét elfoglaló nő között kisebb nézeteltérés is kialakult. Annak ellenére, hogy a két sztár tisztázta a pletykákat, és kijelentették, hogy nincs ellenségeskedés, a rajongóik szíve egyelőre nem enyhült meg, és

Jenner ezzel csaknem egymillió Instagram-követőt veszített.

A közösségimédia-szakértő és marketingguru, Jamie Love úgy véli, hogy a család láthatóan kapálózik, hogy releváns tudjon maradni.

Egyszerűen elavultak. Akkor váltak ismertté és lettek igazán befolyásosak, amikor a közönségnek igénye volt az általuk kínált tartalmakra, a túlszerkesztett képekre és a tökéletes kinézet megjelenítésére

– vélekedett.

Igen ám, de 2023-ban már nem ezek a trendek hódítanak.

A TikTok térnyerésével az autentikusság felülmúlja a tökéletességet, és az emberek a valós történéseket és arcokat szeretnék látni – nem pedig a szétplasztikázott és faceappozott tartalomgyártókat követni. Emiatt lehet az is, hogy az olyan hírességek, mint Lewis Capaldi, Lizzo és Adele, komoly rajongótáborra tettek szert a közösségi médiában, hiszen sosem próbálták másnak mutatni magukat, mint akik.

Lizzo például szószólója annak, hogy nem csak a darázsderekú, vékony lányok lehetnek szépek, míg Lewis Capaldi őszintén mutatja be és mesél a Tourette-szindrómája miatti rángásairól.

Egy kutatás is előre vetítheti a bukásukat

Egy nemrégiben készült tanulmányban Z generációs önkénteseket kértek fel, hogy nevezzék meg kedvenc influenszereiket – az eredmény pedig magáért beszél. A Kardashian–Jenner családból ugyanis egy személy sem került be a legjobb ötbe, Kylie Jenner a 10., míg Kim Kardashian a 7. helyen végzett a felállított rangsorban, az influenszereket több feltörekvő youtuber és TIkTok-tartalomgyártó is megelőzte.

Tagadhatatlan, hogy a Kardashianek tökéletesen beállított és megszerkesztett fotóikkal és esztétikus hírfolyamaikkal az Instagram megjelenése óta uralták a felületet – az autentikus tartalmak új hulláma azonban egy teljes kulturális és generációs váltást jelent, amivel ha valaki nem tartja a lépést, szépen lassan kiesik a pixisből.

A Kardashian klán márpedig nagyon nehezen tartja a lépést az új trendekkel és a TikTok-felhasználók generációjával.

Ők már egyáltalán nem olyan fiatalok, mint a platform nézői, és emellett továbbra sem értik, hogy a megtervezett, aprólékosan összerakott tartalmak helyett a közösségi médiában teljesen új irány hódít, igazi, nyers, őszinte képekkel és videókkal lehet új követőket bevonzani, a régieket pedig megtartani.

Vitathatatlan, hogy Kim Kardashian – vagy inkább a PR-csapata – vélhetően már rájött arra, hogy ideje változtatni, hiszen a napokban egyedülálló mód, filterek nélkül, a fogorvosától posztolt képet az influenszer-üzletasszony, aki talán a felszínen maradhat, ha hajlandó megmutatni ezt a sokkal hétköznapibb oldalát is.

Túl sok volt a PR-fogás és a luxus

A trendek és a közösségi média-felhasználók igényeinek figyelmen kívül hagyása mellett a Kardashianok bukását okozhatja az is, hogy egyesek szerint túl messzire mentek a különböző PR-húzásokkal, amelyek miatt teljesen elszakadtak a valóságtól, ráadásul a követőik sem hisznek nekik.

„Ha Kylie Jenner egy egyszerű, látszólag hétköznapi TikTokot csinál egy sminkelésről, az emberek azt mondják, hogy ez is egy előre megtervezett, vélhetően reklám miatt elkészített tartalom, nem pedig a valós reggeli rutinja” – vélekedik a szakértő, aki szerint a legtöbb tartalom már a követőik körében is visszás, elég csak arra gondolni, hogy mekkora felháborodást keltett, amikor Jenner néhány hetes fiának névváltoztatását is az Instagramon jelentette be.

Cancellezni ugyan nem fogják őket, de a Kardashianek elveszíthetik azt a hírverést, amit az elmúlt években megszokhattak, a folyamat pedig már el is kezdődött. Az emberek a megélhetéssel, válsággal, háborúval, Coviddal és még sok mással küzdenek, eközben a Kardashianek pedig továbbra is a luxuséletükről posztolnak, a materializmusra összpontosítva

– tette hozzá.

A közösségi médiában posztoltak ellenére vitathatatlan, van is miből megtenniük mindezt, hiszen a Kardashianek és a Jennerek is nagyszerű üzletasszonynak bizonyulnak, összesen 26 vállalkozással a családban – köztük Kim Kardashian Skims nevű brandje, Kourtney Poosh wellnessmárkája, Kylie szépségbirodalma, a Khloe Good American farmercége és Kendall 818 elnevezésű tequilája.

De hogyan menekülhetnének meg a trónfosztástól?

„Amire nekik szükségük van, azt soha nem tennék meg, hiszen ehhez egy rövid időre vissza kellene vonulniuk a nyilvánosságtól. Minden híresség tudja, hogy ha túl sokat és túl jól láthatóan szerepel a nyilvánosság előtt, akkor egy idő után megunják. A reflektorfénytől való elszakadás lehetővé tenné számukra, hogy felhagyjanak azzal a küzdelemmel, hogy próbálnak relevánsak maradni, és lenne idejük új stratégiák kidolgozására és a gondolkozásra” – vélekedik Jamie Love.

(Borítókép: Kylie Jenner és Kim Kardashian. Fotó: Taylor Jewell / Getty Images for Vogue)