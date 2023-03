Lovaggá ütötték a Queen gitárosát

A 75 éves gitárost mostantól a Sir Brian May megszólítás illeti. A világhírű zenész – akinek asztrofizikus végzettsége is van – a zene és a jótékonyság terén tett szolgálataiért kapta az elismerést a brit uralkodótól.

III. Károly király trónra lépése óta először részesítette elismerésben és a velük járó címekben az erre érdemesnek talált jelölteket. A kitüntetettek listáját az elmúlt évtizedekben évente kétszer, az uralkodó júniusi „hivatalos” születésnapján és újév előtt hirdették ki. Az utóbbi hetven évben II. Erzsébet királynő, Károly édesanyja adományozta ezeket a kitüntetéseket és címeket a kormány felterjesztése alapján, ám ő 2022. szeptember 8-án, életének 97., uralkodásának 71. esztendejében meghalt.

A ceremónia után Brian May egy újabb turné lehetőségére tett célzást. Azt mondta: voltak olyan időszakok, amikor azt gondolta, hogy nem koncertezik többé, de mivel zenésztársaival együtt jól érzi magát, fontolóra vették, hogy belevágnak egy nagyszabású koncertsorozatba.

A Queen Facebook-oldalán egy fotót is posztoltak az ünnepélyes pillanatról, amely biztos sokáig emlékezetes marad a zenész számára.

Lovagi címével Brian May a brit zenei élet rendkívül illusztris társaságának lett a tagja, hiszen a korábbi években hasonló elismerésben részesült mások mellett Sir Cliff Richard, Sir Bob Geldof, Sir Elton John, Sir Paul McCartney, Sir Ringo Starr, Sir Mick Jagger, Sir Rod Stewart és Sir Tom Jones is.

Brian May évtizedek óta szoros kapcsolatban áll a brit királyi családdal. Lovaggá ütése után elmondta: Károllyal is fenntartott „bizonyos szintű kapcsolatot” az elmúlt években, és erőteljes érzések fűzik hozzá.

Beszéltünk arról is, hogy egyidősek vagyunk. Érdeklődött, hogy a térdem bírta-e a ceremónia térdepelős részét. Mondtam, hogy épphogy

– nyilatkozta nevetve a gitáros a Daily Mail beszámolója szerint.

Brian May II. Erzsébet 2002-es arany jubileumán – vagyis trónra lépésének 50. évfordulója alkalmából – a Buckingham-palota tetején tartott nagyon emlékezetes előadást, többek közt a brit nemzeti himnuszt is elgitározta.

A Rolling Stone magazin a 2010-es évek elején beválogatta minden idők száz legjobb gitárosa közé Brian Mayt, akit 2005-ben a brit birodalmi rend parancsnoki fokozatával (CBE) tüntetett ki II. Erzsébet királynő több évtizedes munkásságáért.

A Freddie Mercury halálát követő Queen-búcsúkoncert után Brian May és Roger Taylor valamiképp folytatni akarták a zenekar munkáját. A céljuk az volt, hogy fenntartsák a frontember hagyatékát, ami nem volt könnyű feladat. 1997-ben John Deacon végleg visszavonult a Queenből, így csupán May és Taylor maradt a zenekarban. A páros azóta sem hagyott fel a zenéléssel, meghívott vendégénekesekkel a mai napig turnéznak, így alakult meg a Queen + Paul Rodgers és a Queen + Adam Lambert nevű felállás is.

(Borítókép: Sir Brian May 2023. március 14-én Londonban. Fotó: Victoria Jones / WPA Pool / Getty Images)