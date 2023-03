Elkapták az egyik cipőtolvajt, de a sneakergurutól ellopott 4 és fél milliós darabot még nem találják

Kiderült, hogy egy testvérpár lophatta el a korábban a Cápák Közöttben is feltűnt, sikeres vállalkozó 4 és fél millió forintot érő cipőjét. Egyiküket elfogták Újpesten és indítványozták is a kitoloncolását. Mint kiderült, külföldi állampolgár, és korábban ki is toloncolták már Magyarországról.