Így ölt a világ leghíresebb sorozatgyilkosa, Ted Bundy

Ted Bundy nemcsak az Egyesült Államok, hanem a világ egyik leghíresebb gyilkosa is, aki az 1970-es években több tucat áldozatot ejtett. Fiatal nőkre vadászott – a legfiatalabb 12, míg a legidősebb 26 éves volt –, akiket rendszerint agyonvert vagy megfojtott, és több esetben a holttestekkel is fajtalankodott. Éveknek kellett eltelniük ahhoz, hogy Bundy – akit a legtöbben egy művelt és kifejezetten sármos férfinak tartottak – bevallja tettét. Harminc nő meggyilkolásáról számolt be, viszont máig nem lehet tudni, hogy pontosan hány áldozata lehetett. Egyes becslések szerint 36 személyről lehet szó, míg mások azt sem tartják elképzelhetetlenek, hogy akár száz emberrel is végezhetett. Bundyt végül villamosszékben végezték ki 1989. január 24-én, azonban a története máig sok rejtélyt tartogat.

A kriminológus Christopher Berry Dee – aki a legveszedelmesebb gyilkosokkal ülhetett le szemtől szemben beszélgetni, megismerve a gyenge pontjukat – nemrég egy lapnak nyilatkozva árulta el, a sorozatgyilkos Ted Bundy hogyan kerülte ki nagy ívben az olyan lehetséges áldozatokat, akikkel szemben nem lett volna esélye.

Leblokkolt az agya

Deenek volt lehetősége találkozni többek között Kenneth Bianchival, a hillside-i fojtogatóval is, aki nőkre és gyermekekre vadászott, és jelenleg életfogytiglani börtönbüntetését tölti. A férfival kapcsolatban azt állította, amikor beszélgetett vele, érezte a belőle áradó gonosz szagát, ahogy ült és bámult rá, majd Dee egyszer csak így szólt hozzá:

Bámulhatsz engem, Ken, de te csak lányokra és kisgyerekekre támadsz. Sebezhető prostituáltakat erőszakolsz és gyilkolsz meg, szóval legyél jó hozzám. Aztán néhány másodperc múlva odamentem az asztalához, átkaroltam, és azt mondtam: »Te egy nyomorult k*rva fia vagy, mosolyogj már, egészen Angliából jöttem idáig!« Teljesen leblokkolt, nem értette, mi történik

– elevenítette fel, hozzátéve, csak több elítélttel való találkozás alapján tudta leszűrni, hogy azok a sorozatgyilkosok, akik megszokták, hogy nőket és gyermekeket félemlítenek meg, nem tudnak mit kezdeni olyan helyzetekkel, amikor egy férfival kerülnek szembe, ezért is blokkol le teljesen az agyuk.

Ted Bundy nem támadt volna férfira

Ted Bundy Kenneth Bianchihoz hasonlóan fiatal nőkre vadászott, és gyakran a holttestekhez is visszatért, hogy fajtalankodjon velük. Sőt, a végrendeletében azt kérte, a hamvait a Cascade-hegységben szórják szét, ahol több áldozatát is elrejtette. Ahogy Dee kifejtette, a sorozatgyilkosok általában egy konkrét embercsoporton vagy bizonyos egyéneken igyekeznek kitölteni a frusztrációjukat. Mint kiemelte, az állatokhoz hasonlóan ők is magányos „vadászok”, és azzal is tisztában vannak, hol találkozhatnak a lehetséges áldozatokkal.

Ne feledjék, hogy Ted Bundy soha nem támadott meg egy férfit sem, a sebezhető nőkre vadászott, soha nem ütött volna meg egy férfit

– magyarázta.

Dee megjegyezte, Bundy esetében az állt a háttérben, hogy csak a manipulálható és legyőzhető áldozatokat szemelte ki magának – mondjuk, egy olyan hölgyet, aki épp a taxihoz sétált a sötétben. Néha úgy tett, mintha korábban megsérült volna, így gipszet rakott a karjára, vagy mankóval járt, hogy magához édesgesse áldozatait. Olyan mély gyűlöletet táplált a nők iránt, hogy ezt egyetlen személyen akarta levezetni, akire éppen le tudott csapni. Erre utalnak az áldozatok, illetve a szerencsés túlélők sérülései is.

Bundy 1978-ban például 15 perc leforgása alatt négy lányra is rátámadt, akik közül ketten nem élték túl a brutális őrjöngését. Bár Ted Bundy néhány év leforgása alatt nők tucatjait gyilkolta meg, nem tudta csillapítani haragját a gyengébbik nemmel szemben, sőt éppen ellenkezőleg, csak még veszedelmesebb lett.

