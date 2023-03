Farmfluenszerek hódították meg a közösségi oldalakat

Farmtulajdonosok és állattartással foglalkozó felhasználók posztjaival vannak tele a különböző közösségi platformok, köztük a TikTok is, amelyen nem olyan nehéz belefutni egy-egy ilyen tartalomba. A jelenség már itthon is felütötte a fejét, viszont közel sem olyan népszerű, mint az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Királyságban.

Bár sokan azt hihetik, a TikTokot főleg a fiatalabb generáció használja, a koronavírus-járvány óta tapasztaltak rendre rácáfolnak erre. A pandémia időszaka alatt otthon ragadt emberek és a temérdek szabadidő ugyanis lehetővé tette, hogy a felhasználók még a szokásosnál is több internetes tartalmat fogyasszanak – és még jobban függőjévé váljanak az egyes közösségi oldalaknak. Bár a TikTokra eddig nem regisztráltak tévesen úgy vélhetik, hogy a platform nem több mint egy táncolós videókkal túltelített közösségi felület, ennél sokkal többről van szó.

Nyilvánvalóan a TikTok bizonyos mértékű felhasználás után már tud időtemetővé válni, és többet elvenni az életünkből, mint amennyit hozzáad, de ez általánosságban szinte mindenre igaz. A platformon, tekintve, hogy rengeteg videót töltenek fel, nehéz is egyedi ötlettel előállni, ami majd kitűnik a többi közül – de nem lehetetlen. Az elmúlt hónapokban egy olyan jelenség ütötte fel a fejét a TikTokon, amire külföldön már létrehoztak egy külön kifejezést: farmfluenszer. Ők azon felhasználókat jelentik, akik farmtulajdonosok, vagy épp állattartással foglalkoznak, és vicces, oktató jelleggel készült tartalmakat töltenek fel az oldalra, sok követőt szerezve ezáltal.

Kecsketenyésztők az élen

Elég körülnézni a TikTok címkéi között, mekkora népszerűségnek is örvendenek a farmerek a felületen. Csak a #FarmerTok megjelöléssel ellátott videókat több mint 200 millióan nézték meg eddig, a kecskékről szóló (#GoatTok) tartalmakat több mint 390 millióan, míg a teheneseket (#CowTok) vagy egy milliárdan. A videókat feltöltő felhasználók között böngészve főleg férfiakat találni, ugyan farmerlányokra is lehet bukkanni, de az igazi csúcstartó egy Goat Daddy's nevezetű oldal, amelyen egy amerikai farm mindennapjait lehet végigkísérni. A videók többségén – ahogy az oldal nevéből is következik – kecskéket, malacokat és teheneket látni. Eddig 4,2 millió követőt tudtak szerezni maguknak.

A Goat Daddy's mellett még számos érdekes, a farmélethez vagy épp a mezőgazdasághoz kötődő felhasználót találni a platformon. Köztük lehetne említeni Arthur Parkinson kertészt, Julius Roberts kecsketenyésztőt vagy épp Séaghan Ó Súilleabháin tejtermelőt, aki kezdetben The Kerry Cowboy néven töltött fel tartalmakat a felületre. Súilleabháin a farmfluenszerek titkáról nemrég egy interjúban számolt be, kiemelve azt is, a legtöbb gazdálkodó miért érzi szükségét, hogy a TikTokra gyártson videókat.

Bemutatják a vidéki életet

A férfi farmfluenszerek némelyike annak köszönhetően válik sikeressé a TikTokon, hogy félmeztelenül látja el a farm napi teendőit, ami nyilván a felhasználók egy részének rendkívül imponáló. Súilleabháin ugyan nem tartozik az előbbi kategóriába, viszont 181 ezres követőtábora arról árulkodik, hogyennek ellenére is sikere van. A kifejtése szerint a követői 80 százaléka 18 és 35 év közötti városi nők, akikkel valószínűleg nem mindennap jön szembe egy sármos őstermelő. Ő ugyanakkor ezt azzal magyarázza, hogy a férfiakat nem túlzottan érdeklik a farmélettel kapcsolatos tartalmak, illetve a nők sokkal nagyobb állatbarátok.

Betekintést nyújtok egy olyan életmódba, amiről a legtöbben nem tudnak túl sok mindent. Holott ez az, ami az ország gerincét is adja. Étel nélkül nincs jövő. A városban bemész a boltba, és megveszed az élelmiszert, de nem gondolsz bele abba, honnan származik, vagy ki készítette

– mondta, hozzátéve, szeretné azt hinni, hogy a követői azért nézik a videóit, hogy közelebbről megismerjék a vidéki életet.

Hasonlóképp vélekedik Richard Payne gazdálkodó. Az álláspontja szerint a közösségi média azért nagyszerű, mert igen hamar el lehet juttatni az üzeneteket, ahogy annak is örül, hogy a farmerek egyre inkább beveszik a TikTokot. Végtére is mindegyik ember egy gazdálkodó vásárlója.

Pénzkereseti lehetőség

Hogy miért érzik szükségét a gazdálkodók annak, hogy a közösségi felületeken mutassák be a farméletet, arra igen egyszerű a válasz: plusz pénzkereseti lehetőséget biztosít. Tény, hogy a mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozók hazánkban sincsenek a legegyszerűbb helyzetben, mivel az inflációval együtt növekednek például a földbérleti és termőföldárak, drágul az üzemanyag, a műtrágya és a takarmányok is. A Központi Statisztikai Hivatal Mezőgazdasági termelői és ráfordítási árak, 2022. I. negyedév című kiadványa szerint 2020 vége óta folyamatosan emelkedtek a műtrágyaárak. A nitrogénműtrágyák például három és félszer kerülnek többe, mint az azt megelőző évben – mindez a földgáz drágulásának eredménye.A takarmányok 34 százalékkal, a növényvédő szerek 13 százalékkal, míg az üzemanyagok 24 százalékkal drágultak, és lehetne még folytatni a sort.

A hazai viszonylatokkal teljesen megegyező problémákkal találkozhatunk akár az Egyesült Királyságban is, ahol évről évre csökken a tejtermelő gazdaságok száma. Bár 2020-ban még 11 900 volt belőlük, 2022-ben már csak 7880. A 42 éves Olly Harrison például a YouTube-oldalára készít gazdálkodással kapcsolatos tartalmakat, ahogy annak hátulütőiről is beszámol. Ő a YouTube-on szerzett bevétellel igyekszik valamiképp csillapítani a veszteségeit. Egy hónapban körülbelül 8400 fontot, azaz 3,8 millió forintot keres vele, ami csekély összegnek tűnik, ha azt vesszük figyelembe, hogy elmondása szerint 236 ezer fontért vett egy permetezőgépet nemrég.

A plusz pénzkereseti lehetőség miatt így az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban már sok farmer vág bele az online tartalomkészítésbe, viszont az kérdéses, hogy itthon mennyire van nagy keletjük az efféle videóknak. Ugyan már látni néhányat belőlük, köztük fürjtenyésztéssel vagy más állattartással foglalkozó farmok tartalmait, a többségük közel sem örvend akkora népszerűségnek. Ezalól nagy kivétel a bekölcei Remény Farm gazdaság, amelynek TikTok-oldala igencsak felfutott az utóbbi időben. Már közel 330 ezren követik nyomon a mindennapjaikat, amelyeket igyekeznek humoros köntösben tálalni. Bemutatták már többek között, hogyan kell elkapni egy kakast, miképp lehet megállapítani, ha egy tojás romlott, és hogyan lehet hipnotizálni egy tyúkot vagy épp elaltatni egy libát.

A hazai tartalomkészítők helyzetét bonyolítja, hogy itthon nem lehet annyi pénzt bezsebelni a YouTube-bal vagy a TikTokkal, mint külföldön. Csak összehasonlításképp: az interneten fellelhető adatok szerint hazánkban a YouTube-bal körülbelül 500-2000 forintot lehet keresni 1000 megtekintésenként, míg külföldön már 6000-6500 forintot. Az Egyesült Államokban a youtuberek átlagosan 4616 dollárt, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 1,6 millió forintot kerestek tavaly egy hónap alatt, ez Magyarországon talán csak a top youtubereknek sikerülhet.

A TikTokkal kapcsolatban még bonyolultabb a helyzet, mivel ahhoz, hogy valaki pénzt keressen a tartalmaival a platformon, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban vagy Olaszországban kell tartózkodnia. Mindemellett rendelkeznie kell minimum 10 ezer követővel és legalább 100 ezer videómegtekintéssel az elmúlt 30 napból. Ha az előbbi kritériumoknak megfelel a felhasználó, az adatok szerint a TikTok 7 és 14 forint között fizet 1000 megtekintésenként, míg egymillió felett már 7000 és 14 ezer közötti összeget utalnak a felhasználónak. Az előbbiek ismeretében pedig könnyen leszűrhető, hogy ugyan a YouTube-ra vagy TikTokra feltöltött videók a brit vagy akár az amerikai gazdálkodókat kihúzhatják a gödörből, a hazai farmerek helyzetén nem sokat segítenek.

