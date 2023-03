Sorra zárnak be a boltok: a világ egyik leggazdagabb utcáját is utolérte a válság és az infláció

Egykor a legnagyobb luxusmárkák otthona volt, mára azonban már csak kopott mása régi önmagának a londoni Oxford Street, ahol az infláció miatt sorra zárnak be az üzletek.

A brit DailyMail bulvárlap a napokban meghökkentő képeket közölt, melyeken eddig még nem látott formájában mutatják a londoni Oxford Streetet. Ahogyan azt a lap is írja, a koronavírus-járvány örökre megváltoztatta a brit főutca arculatát, mivel az ott üzlethelyiséget bérlő ikonikus márkák közül többen is csődközeli állapotba kerültek – így kénytelenek voltak a bezárás mellett dönteni.

Tom Ironside, a British Retail Consortium üzleti és szabályozási igazgatója a lapnak azt mondta, hogy az üres üzlethelyiségek száma továbbra is körülbelül tíz százalékkal magasabb a járvány előtti szintnél, aminek oka a vírus után fellépő háborús helyzet által okozott infláció lehet.

Mivel olyan nagy nevek tűntek el, mint a Topshop, a Miss Selfridge, a Dorothy Perkins, a Debenhams, az Oasis és a Warehouse, a bevásárlóutcában számos üzlethelyiség továbbra is üresen kong, az emberek ugyanis az online vásárlást kezdték el előnyben részesíteni. A helyzet azonban nem reménytelen. Mint azt a lap is írja, a New West End Company szerint, amely 600 kiskereskedőt és szállodatulajdonost képvisel a környéken,

a látogatottság március első heteiben tíz százalékkal nőtt az előző évihez képest, az év eleji számokhoz képest pedig 38 százalékkal több ember fordul meg az Oxford Streeten.

A statisztikák azonban azt mutatják, hogy a járókelők többsége csak nézelődni – és nem ténylegesen vásárolni – jár Európa legforgalmasabb bevásárlóutcájába, így azt, hogy az mikor ragyoghat régi pompájában, egyelőre nem tudni.

