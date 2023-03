Kis Grófót figyelmeztette az orvosa, hogy ebből nagy baj lehet

Kis Grófo egy interjúban beszélt arról, hogy az utóbbi időben nagyon odafigyel arra, hogy mit eszik. Mint mondta, az orvosa is figyelmeztette arra, hogy jobban oda kell figyelnie az étkezésre, máskülönben komoly egészségügyi problémái lehetnek.

A zenész még az előző év végén jelentette be, hogy szeretne lefogyni, és legalább tíz kilót leadni. Egyesek meg is lepődtek rajta, hogy pont a karácsonyi időszak előtt kezdett diétába.

Kis Grófo most a Borsnak nyilatkozva beszélt arról, hogy azóta mindenhol – még a benzinkúton kapható szendvicsek csomagolásán is – azt nézi, hogy mennyi bennük a szénhidrát. „Be lehet golyózni ettől! Szerencsére van egy személyi edzőm, aki remek étrendet állított össze nekem, és amikor csak időm engedi, izzasztó kardioedzéseken veszek részt. Két kilót fogytam is a korábbi mérés óta, aminek nagyon örülök” – fogalmazott a zenész.

Arra is utalt, hogy részben azért kezdett a diétába, mert ez egészségügyi okokból is ajánlatos volt.

Az orvosom is figyelmeztetett arra, hogy egészségügyi szempontból mindenképp le kéne adnom pár kilót.

– mondta a Borsnak, majd hozzátette: „Ráadásul refluxom is van, amit mára megtanultam kezelni, de így néhány élelmiszert örökre ki kell zárnom az életemből. Ilyen például a ketchup, amit egyébként imádok, de lemondok róla”.

A mulatós zenész pár hónapja arról is beszélt, hogy a zene szó szerint a vérében van, mivel már a 200 évvel ezelőtt élt felmenői is zenéléssel foglalkoztak.