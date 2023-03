Pszichiátriára küldték a 2000-es évek tinisztárját

A lap szerint a meztelen nőt – aki maga hívta a 911-es segélyhívó számot – egy közeli rendőrőrsre vitték, ahol megállapították, hogy 72 órás pszichiátriai megfigyelés alá kell őt helyezni.

Egy másik forrás hétfőn azt mondta, hogy a 36 éves Bynes már jó ideje nem tartja a kapcsolatot a családjával.

Amanda Bynes has been placed on a psychiatric hold after she was found roaming the streets of Los Angeles naked and alone, TMZ reports.



She reportedly waved a car down and told the driver she was having a psychotic episode, then called 911 herself. pic.twitter.com/GHavkKNb3G