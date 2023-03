Gwyneth Paltrow cserbenhagyásos síbaleset miatt áll bíróság elé

Gwyneth Paltrow bíróság elé áll ezen a héten, miután beperelték egy 2016-os cserbenhagyásos síbaleset okozása miatt – állítja a New York Post.

Terry Sanderson nyugdíjas látszerész még 2019-ben perelte a színésznőt 3,1 millió dollárra, azt állítva, hogy súlyosan megsebesítette őt, miután beleütközött a utahi Park City síparadicsomban 2016. február 26-án.

Sanderson azt állítja, hogy az ütközés következtében traumás agysérülést szenvedett, a bordái eltörtek, ráadásul azóta az életet sem tudja élvezni – Paltrow ügyvédei azonban annak bizonyításán dolgoznak, hogy a pert indító sértett szimplán hazudik.

Ehhez mérten nem hagyta magát az Oscar-díjas színésznő sem, aki szintén pert indított az őt vádló férfi ellen, azt állítva, hogy Sanderson volt az, aki nekiütközött, komoly ütést mérve rá.

A felek az igazukat mostantól a tárgyalóteremben bizonyíthatják, ugyanis ottani idő szerint kedd reggel megkezdődött az ügy tárgyalása, amely előreláthatólag nyolc napig tart majd.

Paltrow-hoz közel álló források azt állították a lapnak, hogy tanúskodni fog a saját védelmében, de az egyelőre nem tisztázott, mikor jelenik meg a tárgyalóteremben. Pedig a jelek szerint igazát akár könnyedén bizonyíthatja is, ugyanis a színésznő és jogi képviselői azt állítják, hogy Sanderson, aki 69 éves volt, amikor Paltrow 2021-ben ellenkeresetet indított, egy évvel a baleset előtt azt mondta orvosának, hogy az egyik szemére vak – azaz nem a baleset következtében sérült meg a látása.

Ráadásul a nyugdíjas látszerész azt is bevallotta korábban, hogy nem emlékszik a történtekre, ellenben Paltrow-val, aki tisztán fel tudta idézni az aznapi eseményeket.

Paltrow nagyon tisztán emlékszik a történtekre. Élvezte a síelést a családjával Utahban, amikor a felperes hátulról nekiütközött. Emiatt a színésznő nagyon dühös lett a férfira, aki elismerve hibáját, még ott a helyszínen bocsánatot is kért Paltrow-tól

– áll az ügyvédek által benyújtott dokumentumban, amely azt is kiemeli, hogy a látásproblémáin kívül 15 másik krónikus egészségügyi problémája is volt már a baleset előtt is Sandersonnak. Ráadásul Paltrow jogi képviselője azt is állítja, hogy a felperes orvosai olyan agyteszteket végeztek, amelyek nem mutattak ki „semmilyen hiányosságot a kognitív működésében” a balesetet követően.

A bíró azt már korábban kimondta, hogy Sanderson nem jogosult nagymértékű kártérítésre, csak 300 ezer dollárt követelhet, nem azt a 3,1 milliót, amit egyébként remélt.

Vele szemben a színésznő sokkal inkább az igazáért, mintsem a pénzért harcol, a bírósági dokumentumok szerint ugyanis az 50 éves Paltrow csekély, egydolláros kártérítést követel, valamint az ügyvédi költségeit, mivel a sérülései viszonylag csekélyek voltak.

(Borítókép: Gwyneth Paltrow 2019. szeptember 26-án. Fotó: Angela Weiss / AFP)