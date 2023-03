A The Weeknd lett a világ legnépszerűbb előadója

Lehetetlen letaszítani a trónról, a kanadai The Weeknd lett a világ legnépszerűbb előadója – osztotta meg a hírt a Guinness World Records. Legalábbis már ami a Spotifyt illeti, ugyanis ő lett az első énekes, aki egy hónap alatt több mint 100 millió hallgatót vonzott be a zenemegosztón, mindenki mást maga mögé utasítva.

A zenei ízlés, így a különböző előadók iránti rajongás ugyan teljesen személyfüggő, a különböző statisztikák figyelembevételével ennek ellenére mégis meghatározható, hogy jelenleg ki számít a legnépszerűbb előadónak a földön.

Így jelenthető ki az is, hogy mától nem más, mint Abel Tesfaye, közismertebb nevén The Weeknd statisztikailag a legnépszerűbb zenész a bolygón, és senki más még csak meg sem közelíti.

A 33 éves kanadai énekes nemrég ugyanis két Guinness-rekordot is felállított:

ő lett a legtöbb hallgatót begyűjtő előadó a Spotifyon egy hónap alatt 111,4 millió hallgatóval,

és az első előadó is, aki elért 100 millió havi hallgatót a Spotifyon.

Az énekes a listán közel 30 millióval előzte meg a második helyezett Miley Cyrust (82,4 millió hallgató), de maga mögé utasította Shakirát (81,6 millió), Ariana Grandét (80,6 millió), Taylor Swiftet (80,2 millió), Rihannát (78,5 millió) és legközelebbi férfi kihívóját, Ed Sheerant (77,5 millió) is.

A The Weeknd az Ariana Grande közreműködésével megjelent Die For You című számával is komoly sikereket könyvelhetett el nemrég, a szám a Billboard Hot 100 toplistájának első helyére ért, amely már a hetedik alkalom, amikor ez a két előadó vezeti a listát.

Az eredeti Die For You című sláger 2016-ban jelent meg a The Weeknd Starboy albumának részeként, amely végül csak hat évvel később került a slágerlisták élére.

Nem ezek a The Weeknd első Guinness-rekordjai. 2016-ban két oklevelet kapott, az egyik a legtöbbet streamelt albumért járt a Spotifyon 2015-ben, a másik pedig azért, mert férfi előadóként ő lett a legtöbb egymást követő héten a Billboard Hot 100 Top 10-ében.