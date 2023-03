Bejelentették az Amerikába költöző Ázsia Expressz új évadának szereplőit

A csatorna stábja és a szereplők már útnak indultak, hamarosan elstartol az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát forgatása – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében a TV2.

A népszerű kalandrealityben hét kalandvágyó pár próbál majd szerencsét Mexikó és Guatemala változatos vidékén, hogy megszokott, kényelmes életüket hátrahagyva egy nem mindennapi küldetés során megküzdjön a 10 millió forintos fődíjért.

Készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva idén hét páros vág neki a nem mindennapi kalandnak:

Az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát forgatása a napokban kezdődik Mexikóban, majd pár hét múlva Guatemalában ér véget.

Az Ázsia Expressz hatalmas népszerűségnek örvend, így nem volt kérdés, hogy folytatjuk. Szerettünk volna azonban egy kis újdonságot belevinni, még izgalmasabbá tenni a műsort, így Ázsia után most új helyszínen, Mexikóban és Guatemalában forgatunk. Rengeteg mexikói sorozatot látott ez az ország, biztos vagyok benne, hogy a nézőket izgatja, milyen is az igazi Mexikó. Ez a helyszín így egy különleges pluszt ad az egyébként is közkedvelt műsorformátumnak