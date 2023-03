Cameron Diaz besokallt, visszatérése nem zökkenőmentes

Az ötvenéves színésznő bár egyszer már visszavonult Hollywood világából, most mégis újra belevágott egy forgatásba barátja, Jamie Foxx kérésére. Ennek ellenére a film munkálatai nem szűkölködtek drámában, így nem valószínű, hogy a színésznő ezek után újabb szerepeket vállalna.

A híres színésznő családjának közeli barátja nyilatkozott arról, hogy Cameron Diazt kimondottan megviseli visszatérése Hollywoodba. Ez nem csupán a hosszú munkanapokat és a folytonos távollétet jelenti hároméves kislányától, Raddixtől és férjétől, Benji Maddentől, de elege van már a csillagok városának végtelen drámázásából, amelyből jócskán kijutott számára új filmjében – írja a Daily Mail.

Jamie Foxx dühkitörése

Bár 2018-as visszavonulása véglegesnek tűnt, közeli barátja, Jamie Foxx addig ostromolta, hogy szerepeljen új filmjében, a Back In Action című akcióvígjátékban, hogy az ötvenéves színésznő végül beadta a derekát. Kezdetben minden jól is alakult – a családjától való távollétet leszámítva –, ellenben a hónap elején kirobbant botrány a filmezés maradék örömét is kiölte a projektből.

Hiába a dráma elől menekülve adta fel karrierjét Diaz, Jamie Foxx dühkitörése – ami egy producer, két rendező és a sofőrje kirúgásában eszkalálódott – pont ezt a szálat hozta vissza, annak minden velejárójával. A színésznő családjának közeli barátja arról mesélt a Daily Mailnek, hogy

a színésznő valószínűleg nem tér vissza újból a filmezésbe, ha a projekt végre lezárul.

Bár Jamie Foxxszal nem romlott meg a kapcsolatuk a történtek ellenére – barátságuk ennél jóval stabilabb –, az efféle csatározások a 10-12 órás munkanapokkal fűszerezve cseppet sem tudják motiválni, hogy érdemes még részéről ezt a szakmát folytatni.

Cameron Diaz most már jobban szeretne főállású édesanya lenni, és idejét hároméves kislányával tölteni. Bár férje, a Good Charlotte zenekar gitárosa, Benji Madden mindenben támogatja feleségét, akár marad a szakmában, akár nem, az ilyen események nemkívánatos kihívások elé állítják a sztárpár életét, akik kislányuk születése óta igyekeztek a lehető legnagyobb távolságot tartani a médiától, gyermeküket nyugodt és privát környezetben felnevelni.