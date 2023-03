Karl Lagerfeld már 30 évvel a halála előtt úgy érezte, nincs tovább

Ha ikonikus divattervezőkről beszélünk, Tommy Hilfiger vagy Yves Saint-Laurent neve mellett joggal merül fel Karl Lagerfeldé is, aki 2019-ben hunyt el 85 évesen. A hátrahagyott öröksége felbecsülhetetlen értékű. Ezalatt természetesen nemcsak a tényleges – egyébként a macskájára, Choupette-re hagyott – vagyonát kell érteni, hanem a divatvilágban betöltött szerepét is. Pályafutása során a Valentino, a Fendi és a Chanel divatházaktól kezdve egészen a H&M-ig több márkának is tervezett ruhákat, így vele kapcsolatban mindig a munka területén szerzett sikerekre terelődött a szó. A magánéletéről viszonylag keveset lehetett tudni, ami nem volt véletlen, mivel a német divattervező sosem szerette kimutatni, hogy ő maga is sebezhető.

Egy napokban debütált, William Middleton által jegyzett, Paradise Now című könyvben azonban Lagerfeld azon oldalát igyekezett bemutatni a szerző, amelyet nem sokan ismerhettek. Az ősz, lófarokban hordott hajáról és napszemüvegéről ismert divattervező korábbi párja, Jacques de Bascher halálát követően teljesen összetört.

Vadul falta az életet

Karl Lagerfeld elképesztő gazdagságban élt. Halálakor 200 millió dollárra ( kb. 74 milliárd forint) rúgó vagyona lehetett, amit burmai macskája, Choupette örökölt. A divattervező szerette falni az életet, távolságtartóvá az 1990-es évektől vált, miután elvesztette partnerét, Jacques de Bascher modellt, akivel 18 éven át voltak együtt.

A könyvben az író „Garbo arcát viselő megtestesült ördögnek” jellemezte Bascher-t, utalva Greta Garbo színésznőre.

Jacques de Bascher 1951 júliusában született az akkor francia uralom alatt álló Vietnámban a család negyedik gyermekeként. Négyéves korában Franciaországba költöztek, ahol katonai szolgálatát a L'Orage hadihajó fedélzetén töltötte könyvtárosként. A 70-es évektől kezdve már a párizsi divatélet szereplőjévé vált.

Selyem nyakkendőit egy olyan tárolóban tartotta, amely egykor Marie Antoinette-é volt, a kokaint pedig egy Cartier által gyártott kis dobozkában. Vad bulikat rendezett, amelyeken olykor félmeztelen tűzoltók táncoltak, és egy Harley-Davidson motorról szívták fel a kokaint. Egyszer azzal is dicsekedett, hogy az ő kétkerekűje a legdrágább Párizsban, amiről valaha kokaint fogyasztottak. Megesett az is, hogy az őt lekapcsoló rendőrt – aki azért állította meg, mert nem volt rajta bukósisak – áthívta magához borozni, majd az ágyban kötöttek ki. Az életet vadul habzsoló Bascher megjelenése a nála 19 évvel idősebb Lagerfeld életében így igazi sokk lehetett.

Yves Saint-Laurent nagy riválisa

A húszas éveiben járó Bascher 1971-ben szemelte ki magának az akkor 38 éves Lagerfeldet, és elhatározta, hogy a közelébe férkőzik. Végül egy évvel később, egy párizsi klubban szólította le, amit hajnalig tartó beszélgetés követett. A kötet szerint Lagerfeld múzsaként tekintett Bascherre. Sokáig azt állította, hogy nincs köztük szexuális kapcsolat, amit a barátai nehezen hittek el.

Lagerfeldnek a modell külseje mellett az is imponált, hogy arisztokrata családba született. A divattervező igyekezett elkényeztetni partnerét: lakást vett neki, és a költekező életmódját is finanszírozta. Bascher egyébként igyekezett segíteni párjának, néhány divateseményt ő maga szervezett meg – bár az 1977-es Moratoire Noire orgiába fulladt.

Nem sokan tudják, de Lagerfeld és Yves Saint-Laurent rivalizálása is részben a modellhez köthető. Utóbbival 1974-től kezdve körülbelül fél évig volt viszonya Bascher-nek, amikor a két divattervező között már versengés folyt. Ez idő alatt a modell annyira magába bolondította Yves Saint-Laurent-t, hogy a szakításukat követően a férfi fehér liliomokat küldött a lakására, és térdre rogyva könyörgött neki, engedje be őt. Sőt, egy róla készült képet is tartott a kabátja zsebében, a szíve tájékán. Yves Saint-Laurent üzlettársa miatt szakadt meg végleg a kapcsolatuk.

Az AIDS választotta szét őket

Bár Bascher félrelépett, Lagerfeld ezután sem mondott búcsút neki. 1984-ben azonban a modell HIV-tesztje pozitív lett. Ennek ellenére sem állt le a bulizással, sem a divatbemutatókra járással, noha egyre rosszabb állapotban volt. Lagerfeld mindent megtett annak érdekében, hogy segítsen neki. A legjobb orvosokhoz vitte, de a 90-es évek hajnalán még nem tudták megfelelően kezelni a betegséget. Utolsó hónapjaiban Bascher már a kórházi ágyból sem tudott kikelni, így Lagerfeld a szobájában aludt esténként. Végül 1989-ben halt meg, 35 éves korában, a divattervező karjaiban.

Ő volt az egyetlen, aki értelmet adott mindennek. Olyan szikrát hozott az életembe, amit soha senki más nem fog. Talán mindannyiunk számára csak egy személy rendeltetett, és kész

– mondta Lagerfeld három évvel később.

(Borítókép: Karl Lagerfeld 2015. február 3-án. Fotó: Franziska Krug / Getty Images)