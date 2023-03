Mark Zuckerberg igazi ünneprontó, tönkretette a születésnapokat

Hiába számít évről évre az egyik legfontosabb ünnepnek a születésnap, egyre kevesebb szerettünk vagy jóbarátunk jeles napját tudjuk fejből. Mindezért pedig nagyrészt a Facebook okolható, amely azzal, hogy minden ismerősünk születésnapjára emlékeztet, egyben le is egyszerűsíti az alkalom jelentését.

A Facebook felhasználói már biztosan a saját bőrükön is tapasztalták, hogy a felületnek köszönhetően sokszor a legjobb barátaink vagy a távolabbi rokonaink születésnapjára sem emlékszünk, hiszen nem is kell: az oldal minden egyes nap emlékeztet bennünket az aktuális ünnepeltekre. Mindez persze egyfajta biztosíték, hogy biztosan ne feledkezzünk meg a számunkra fontos személyekről, azonban hosszú távon mégis odáig vezet, hogy egyáltalán nem is tudjuk már, kinek mikor van a születésnapja, amíg meg nem megnyitjuk a Facebookot.

A kialakult jelenséget jól bizonyítja, hogy legutóbb a Facebook arról számolt be:

naponta több mint 45 millió ember kívánt boldog születésnapot másoknak a közösségi felületen keresztül,

közülük személyenként átlagosan mégis csak 3-4 olyan ember van, akiknek az oldal megnyitása nélkül is a fejünkben van a születésnapja – írta korábban a The Wall Street Journal.

A születésnap korábban valóban fontos eseménynek számított, mára azonban a közösségi oldalaknak köszönhetően a legtöbb esetben ez csupán egy újabb értesítést jelent számunkra, amelyet általában figyelmen kívül is hagyunk, vagy egy rövid üzenettel gyorsan letudunk. És hogy miért alakult ez így? A Facebooknak köszönhetően ma már senkinek sem kell erőfeszítést tennie, hogy észben tartsa ezeket az alkalmakat.

Egyesek szerint az oldal túlságosan segítőkész lett, és közben teljesen

lecsökkentette annak az eseménynek a jelentőségét, amelyet megkönnyíteni szeretett volna.

Amikor a születésünk évfordulóján éjfélt üt az óra, az emberek, akikkel évek óta nem is találkoztunk, vagy nem beszéltünk, megjelennek, hogy otthagyják a nevük alatt megjelenő „Boldog születésnapot!” üzenetet az idővonalunkon. Mindez sokszor jóleső érzés tud lenni, azonban jobban belegondolva a legtöbbjük csak azért ír, mert a Facebook az arcába tolta az eseményt, akárcsak bármely más, kevésbé fontos alkalmat, egy munka utáni italozást, egy házibulit vagy egy koncertet.

Nagy dolog volt, tíz másodperces rutin lett

Kevesebb mint tíz másodpercig tart a köszöntés beírása és az ENTER billentyű lenyomása, ami sok esetben valóban megkönnyíti a dolgunkat, de ezzel párhuzamosan a személyes köszöntéssel járó intimitás és a fontos időpontok megjegyzése is megszűnt. Pedig a közösségi média elterjedése előtt még valóban nagy dolog volt felköszönteni valakit. Pusztán az, hogy emlékeztünk valakinek a születésnapjára, azt jelentette, hogy törődünk vele, hiszen feljegyeztük, vagy tényleg észben tartottuk azt.

Emellett ott voltak a meglepetésbulik és köszöntések, az üdvözlőkártyák írása vagy torták készítése, amelyek mindegyike komoly erőfeszítésbe került, azaz tényleg jelentett valamit annak is, aki boldog születésnapot kívánt.

Ez azonban mostanra szinte teljesen eltűnt.

A Facebook leegyszerűsítette a születésnapok jelentését

– vonta le a következtetést a Gizmondo.

Amikor a Facebook elvette tőlünk azt, hogy erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy felköszöntsünk egy távolabbi családtagot vagy régi barátot, egyben eltávolította az egész ünnep jelentését is. A kapcsolatok ugyanis erőfeszítést igényelnek. Csendes, kulisszák mögötti gesztusokra épülnek, amelyek azt mutatják, hogy törődünk valakivel. Ez lehet egy felajánlás, hogy segítsünk neki elköltözni, egy törődő kérdés, amely az illető szüleinek egészségi állapotát célozza, egy nagy utazás előtti hívás, vagy egy sok szerencsét üzenet egy állásinterjút megelőzően – mindezt ráadásul értesítések és felszólítások nélkül, hiszen

Ez az, ami megkülönbözteti a barátokat az ismerősöktől.

A mai világ kihívása, hogy több embert ismerünk, mint valaha, és az élet is mozgalmasabb, mint korábban bármikor, így könnyen megfeledkezhetünk a legközelebbi barátainkról is, amelyre jó, ha van, amikor emlékeztet valami.

Bár a Facebook valóban leértékelte a születésnapi kívánság értékét, nem szándékozott változtatni azon apró, átgondolt gesztusok fontosságán, amelyek megmutatják valakinek, hogy fontos számunkra, sőt sosem késő újra a fejünkbe vésni ezeket. Egy kis agytorna és memóriafejlesztés senkinek sem ártott még meg...

(Borítókép: Ruzsovics Dorina / Index)