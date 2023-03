Most falatozva sétálhat a Füvészkertben

A tavasz most éppen nem tudja eldönteni, hogy eljött-e már az ideje, de a We Love Budapest hétvégi kínálata azokon is segít, akik még bizonytalanok a kültéri programokat illetően.

Március 25., szombat

Képző x Manyi – Jótékonysági vásár: Képzős hallgatók által készített printeket, kerámiákat, ékszert vagy akár festményt vásárolhatunk március 25-én, a MANYI-ban szervezett jótékonysági vásáron. A vásárlásból befolyt összeget a résztvevők egy olyan hallgatótársukhoz juttatják el, aki egy baleset következtében nehéz körülmények közé került.

Gasztroséta a Füvészkertben: Az Urban Jungle Budapest legújabb füvészkertisétáján minden az ehető növényekről és az evésről szól. A séta vezetője, Hadobás Nóra, az UJB alapítója egy mindig éhes gasztrorajongó, aki legalább annyira szeret az ételekről és az evésről beszélni, mint enni. A séta része a kóstoló is, érdekességek, furcsaságok, édes és sós falatok várhatnak ránk az üvegcsékben.

Magashegyi Underground: Tegnapután 10 éves újrajátszó koncert: Idén lesz tízéves a Magashegyi Underground Tegnapután című album, amely nagy mérföldkő volt a zenekar életében. Március 25-én visszatérnek az Erzsébet térre, ahol tíz évvel ezelőtt először játszották végig ezt az anyagot. Az albumot jegyző, leghosszabb ideig működő ötös fogat (Bocskor Bíborka, Toldi Miklós, Fűrész Gábor, Fodor Máriusz, Szepesi Mátyás) kiegészül a mai felállás zenészeivel és Beck Zolival, a 30Y frontemberével, akivel a barátságuk ekkor vált közös alkotómunkává.

Budapest Calling: Yotto: A Budapest Calling rajongóinak és szervezőinek egyik kedvenc előadója a finn Yotto, aki március 25-én új albumával tér vissza a Cinema Hallba. A különc zenész trackjeit több száz millióan streamelik, olyan előadóknak készít remixeket, mint az Orbital, a Gorillaz, a Rüfüs Du Sol, Diplo és a Coldplay.

Március 26., vasárnap

Sunday Brunch – Sip&Wonder: A Mad Dog Coffee első Sunday Brunch eseményén vehetünk részt március 26-án, ahol ázsiai fúziós menüvel és extra italkínálattal várnak. Az ételeket Gaál Mátéval, a Tereza Budapest séfjével közösen álmodták meg, a kóstoló mellett pedig a Hangárban kiállított CAKE elektromos motorokat is kipróbálhatjuk.

Hadik Könyvvásár: A könyvkiadás nincs könnyű helyzetben, ebből kiindulva négy mikrokiadó főszereplésével szervez könyvvásárt a Hadik Kávéház március 26-án. Az eseményre a Csirimojó Kiadó, Ø Kiadó, Polar Könyvek, Sonora Kiadó is elhozza a régi és új megjelenéseit.

it's fine kiállítás: Az it's fine művészeti csoport és mozgalom első kiállítása statementként mutatja be a nyolc művész és a kurátor ironikus világnézetét. A keserű derű mögött az a környezetükben tapasztalt, általánossá vált hozzáállás lapul, amely a túlélést jelenti a rosszabbnál rosszabb hírek és a fásultság korában. Az installációs kiállítás tárgyai kimondottan erre a tematikára és kiállításra készültek. Március 24-től egy hónapon keresztül látogathatjuk a tárlatot a Bunker Galéria kiterjedt, föld alatti tereiben.