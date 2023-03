Teljesen átírták Agatha Christie könyveit

Nem Agatha Christie az első író, akinek könyveit sok évvel a megjelenésük után vizslatják át a szakértők, mivel korábban hasonlóképp jártak el Roald Dahl és Ian Fleming köteteit illetően.

A Telegraph információi szerint az írónő által 1920 és 1976 között írt regényekből a HarperCollins kiadó az érzéketlen, sértő, etnikai hovatartozásra utaló, illetve egyes karakterek külső leírását tartalmazó részeket

VAGY TELJESEN KIIRTOTTA A SZÖVEGBŐL, VAGY pedig ÁTDOLGOZTA, ÍGY ÚJABB KIADÁSOK FOGNAK MEGJELENNI A KÖTETEKBŐL.

Az 1937-es Halál a Níluson című könyvből például kiszedték az Oriental szót, ami magyarul keleti embert jelent. Sőt, az egyik szereplő, Mrs. Allerton párbeszédét is megváltoztatták, amelyben a gyerekekre panaszkodott, akiknek az orrát és szemét az undorító jelzővel illette a könyvben Agatha Christie, azonban ezeket a szerkesztők mind kivették. Így jártak el a núbiai hajósként emlegetett karakterrel kapcsolatban is, aki az újabb kiadásokban hajósként szerepel, illetve egy eredetileg fekete és állandóan vigyorgó szolga jellemzői között is már csak a bólogató szerepel.

Hasonló változtatáson esett át az 1964-es Rejtély az Antillákon című könyv, amelyben a mosolygó szállodai dolgozó szép fogainak jellemzését eltávolították, ahogy a női szereplők külső adottságait leíró részleteket is. Egy másik kötetben az egyik karaktert Christie úgy mutatta be, mint akinek indiaiakra hajazó temperamentuma van, viszont az újabb változatban az indiai szó már nem szerepel.

Míg az 1920-as A titokzatos stylesi eset regény is kisebb átalakításon esett át, mivel a szövegből kiirtották a bennszülöttek szót, helyette a helyiek szerepelnek. Az egyik szereplő zsidó származását firtató részlet is a kukában végezte, ahogy a néger és ehhez hasonló, színes bőrűekre használt, sértő jelzők is – írta meg a Daily Mail.