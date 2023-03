Könyvben tálalna ki mindenről András herceg

A királyi sarj a legújabb hírek szerint több kiadóval is egyeztetett arról, hogy a közeljövőben egy könyvet jelentessen meg, amelyben tisztázná magát a Jeffrey Epstein-botránnyal kapcsolatban.

Harry herceg januárban debütált memoárja kétségkívül az elmúlt évek egyik legsikeresebbje, mivel már a megjelenése napján olyan szalagcímekkel írt róla a sajtó, hogy a Harry Potter-könyvek óta nem volt ekkora érdeklődés egy kötet iránt a szigetországban. Unokaöccse sikerén felbuzdulva a hírek szerint András herceg is arra készül, hogy önéletrajzi könyvet ad ki, amelyben valószínűleg főleg azt az időszakot elevenítené fel, amikor II. Erzsébet elvette tőle királyi címeit.

A Jeffrey Epstein-botrányban való érintettsége miatt gyűlöletspirálba keveredő és ezzel együtt kegyvesztetté vált András herceg amerikai szerzőkkel folytat tárgyalásokat az emlékirat kapcsán, amit egyes források Spare 2.0-ként emlegetnek – utalva ezzel Harry herceg könyvének címére, a Spare-re, azaz Tartalékra. A királyi sarj úgy véli, egy kötet lehetővé tenné a számára, hogy tisztára mossa a nevét. Legutóbb 2019-ben adott interjút a BBC-nek, azonban fordítva sült el a fegyver a kezében, és a beszélgetés már-már több kárt okozott, mint amennyire a hasznára vált. András herceg viszont bízik abban, hogy egy memoár esetében nem csúszhat ki így a kezéből az irányítás – írja a DailyMail.

Eredetileg András herceg volt a tartalék (mivel amíg III. Károlynak nem voltak gyermekei, ő következett utána a trónöröklési sorrendben – a szerk.), és rengeteg anyag áll rendelkezésére. Harryhez képest sokkal régebbi történetekből meríthet. Egy könyv lehetőséget biztosítana neki, hogy elmagyarázza Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatát és az ebből fakadó kegyvesztetté válását. Mindemellett betekintést engedne a királyi család belső működésébe és a családtagok közötti viszonyba is

– fejtette ki egy forrás.

Az elmúlt időszakban azt rebesgették, hogy a herceg nem áll túl jól anyagilag, mivel II. Erzsébet örökségéből egyelőre nem kapott egy vasat sem, illetve már évek óta nem dolgozó tagja a királyi családnak, így egyéb juttatásoktól is elesik. 60 évre szóló bérleti szerződése van a windsori Royal Lodge-ban, amiért megközelítőleg 450-500 ezer forintot kell fizetnie havonta, így az is elképzelhető, hogy a kötetben a pénzszerzési lehetőséget látta meg. Harry herceg a Penguin Random House kiadótól állítólag 20 millió dollárt, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 7,1 milliárd forintot kaphatott, viszont Jeremy Murphy, a 360bespoke PR-cég alapítója szerint nem valószínű, hogy András herceg markát is ekkora összeg üthetné.

Mint mondta, afelől nincs kétsége, hogy a királyi sarj minden bizonnyal kap ajánlatokat, azonban nem tartja valószínűnek, hogy azok a nagy kiadóktól érkeznek. Hozzátette, a herceg még mindig nem tudta tisztázni magát, így az óriásvállalatoknak nem érné meg, ha teret engednének neki.

Úgy érzem, egy kisebb kiadóval kötnének megállapodást, talán olyannal, amelyik hírnevet akar szerezni magának, és nem hiszem, hogy András nagy előleget kapna. Valószínűleg ez egy olyan szerződés lenne, amely csak jogdíjjal jutalmazná őt. Meglepődnék, ha az előleg akár elérné az egymillió dollárt

– mondta Murphy.

(Borítókép: András herceg 2011. március 7-én. Fotó: Dan Kitwood / Getty Images)