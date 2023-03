Újra kimondta a boldogító igent Bruce Willis

Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis még tavaly jelentette be a közösségi oldalán, hogy férje afáziával küzd, így a színészetet is abbahagyja. Mint azóta már kiderült, a pontos diagnózis frontotemporális demencia, ami többek között az intellektuális képességek romlásával, a személyiség megváltozásával, illetve viselkedés- és hangulatzavarokkal jár. A bejelentés óta több hír is napvilágot látott a színész állapotával kapcsolatban, köztük az, hogy nehezen kommunikál a szeretteivel, illetve az édesanyja is aggódik amiatt, felismeri-e még egyáltalán.

A színész neje időről időre igyekszik helyzetjelentést adni a közösségi oldalán, így az elmúlt hónapokban már több képet és videót láthattunk Willisről. Legutóbb a 68. születésnapja kapcsán osztott meg egy felvételt, amelyet a napokban egy újabb követett.

Ahogy a videóhoz írt leírásból kiderül, Bruce Willis és felesége házasságuk 10. évfordulóját ünnepelhették, aminek alkalmából úgy döntöttek, megújítják a fogadalmukat – ráadásul azon a helyen, ahol korábban is.

A 10. házassági évfordulónk apropóján úgy gondoltuk, megújítjuk fogadalmunkat ugyanott, ahol 2009-ben azt mondtuk: »Igen«. Nagyon boldog vagyok, hogy megtettük. Ragadj meg minden lehetőséget, amit a családoddal és a barátaiddal együtt ünnepelve tölthetsz. Ezek azok a csodás pillanatok és emlékek, amelyek egy életen át veled lesznek. És ezen emlékeket őrizzük meg, illetve tartjuk életben azok számára, akik erre talán nem képesek

– írta.

(Borítókép: Bruce Willis és felesége, Emma Heming Willis 2010. augusztus 3-án. Fotó: Jesse Grant / Getty Images)