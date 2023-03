Összejött Harry Styles és Emily Ratajkowski

Szemfüles járókelők vették észre Harry Stylest és Emily Ratajkowskit Tokióban, ahol együtt andalogtak egy esernyő alatt, illetve több szenvedélyes csókot is váltottak – utóbbiról egyébként videót is készítettek. Az énekes jelenleg amiatt tartózkodik Japánban, mivel március 25-én Tokióban koncertezett, és úgy tűnik, a modell Emily Ratajkowski is vele tartott.

Ahogy arról a bámészkodók beszámoltak, nem úgy tűnt, hogy a pár annyira titokban szeretné tartani a kapcsolatát, holott korábban olyan hírek érkeztek, miszerint Styles mindent megtesz annak érdekében, hogy kiszemeltje kiléte ne derüljön ki. Bár azt tudni lehetett, hogy új párkapcsolata van, viszonylag sok híresség neve került be a kalapba, köztük Kendall Jenneré is.

Harry találkozgat valakivel. Titokban akarja tartani a lány kilétét az Oliviával való kapcsolata körüli cirkusz után. A közeli barátai tudnak a románcról, ami még igen friss, de úgy tűnik, jól alakulnak a dolgok

– mondta egy forrás még korábban.

Mint ismert, Harry Styles majdnem két éven át alkotott egy párt Olivia Wilde-dal, aki a Nincs baj, drágám című filmet is rendezte, amelyben az énekes játszotta a főszerepet. A pár november környékén szakíthatott egymással, legalábbis Wilde utoljára november 15-én vett részt Styles koncertjén, ami Los Angelesben volt. A hírek szerint azért döntöttek a szakítás mellett, mivel jelenleg más élvez prioritást az életükben. Wilde és Styles kapcsolatáról egyébként rengeteget cikkezett a sajtó, ami egyrészt annak köszönhető, hogy előbbi még 2020-ban jelentette be, hogy elválik férjétől, a színész Jason Sudeikistől, csak mostanra kezdett rendeződni a kapcsolatuk. Másrészt pedig Wilde és Styles között tíz év korkülönbség van a színésznő javára.

Wilde-hoz hasonlóan Emily Ratajkowski is válófélben van, mivel szeptemberben adta be a válókeresetet volt párjával, Sebastian Bear-McClard filmproducerrel szemben. Egy gyermeket, a kétéves Sylvester Apollo Beart nevelik közösen. Bár az elmúlt hónapokban több pletyka is terjengett azzal kapcsolatban, hogy a modellre újra rátalált a szerelem – összehozták többek között Pete Davidsonnal is –, viszont úgy tűnik, ő Harry Styles mellett döntött.

