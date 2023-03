Meghalt Sir Andrew Lloyd Webber fia

„Megrendülten jelentem be, hogy szeretett idősebbik fiam, Nick néhány órával ezelőtt meghalt a Basingstoke kórházban” – közölte szombaton a 75 éves Sir Andrew Lloyd Webber a People magazinnal.

Az Operaház fantomja és a Macskák szerzőjének fia, Nick Lloyd Webber halála egy héttel azután következett be, hogy Andrew március 18-án közleményben tudatta: fia súlyos gyomorrákban szenved. A művész fia életének utolsó másfél évét a kórházban töltötte.

Nick Lloyd Webber ugyancsak zeneszerzőként futott be karriert. Ő szerezte a BBC One Love, Lies and Records című sorozatának, a The Last Bus című filmnek és a Mr. Invisible című rövidfilmnek a zenéjét. Grammy-jelölést is kapott 2021-ben Andrew Lloyd Webber Hamupipőke eredeti szereposztású zenei albumáért.

Andrew Lloyd Webber legutóbb azzal kapcsolatban került be a hírekbe, hogy ő komponálja III. Károly brit uralkodó koronázási himnuszát.