Vajna Tímea férje utolsó örökségétől is kész megválni

Több mint négy hosszú éve már, hogy meghalt Andy Vajna, özvegye, Tímea pedig úgy néz ki, hogy az utolsó magyarországi szálat is készül elvarrni. Az Amerikában élő modell ugyanis nemrégiben hazautazott, hogy a budapesti Nobu étteremben lévő részesedésétől is megváljon.

Megválik a budapesti Nobu japán étterembe fektetett részesedésétől Vajna Tímea, Andy Vajna özvegye – írja a Blikk.

Minderről egy üzleti körökben bennfentes informátor tájékoztatta a lapot, aki úgy tudja, hogy az őt tanácsadóként segítő vőlegénye, Zoltán szintén megszünteti a kapcsolatait a céggel.

Vajna Tímea szeretne kiszállni a Nobuból, és teljesen fel akarja számolni az összes magyarországi üzleti kötődését. Emellett – úgy tudom – az őt tanácsadóként segítő vőlegénye, Zoltán szintén megszünteti a kapcsolatot a céggel. Tímea az amerikai cégtársával, Samuel Russel Falconellóval tárgyal a tulajdonosváltásról

– magyarázta a lapnak az informátor.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az özvegy az elmúlt években egyértelműen azon volt, hogy mind a tizenegy céges kötődésétől megszabaduljon, most pedig úgy néz ki, hogy elért az utolsóhoz is, amely a Nobu volt.

A Nobu éttermet üzemeltető BUNO Vendéglátóipari Kft. egyik tulajdonosa az AV Investments Kft., amelynek egyik vezető tisztségviselője Vajna Tímea. Az AV Investments Kft. tulajdonosa pedig a Cinergi Entertainment LLC, amely egy Las Vegasban székelő cég, ahol Tímea Falconellóval együtt vezető tisztséget tölt be

– folytatta a szakember a lapnak.

(Borítókép: Frazer Harrison / Getty Images / HFA)