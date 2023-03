Egyre rosszabb állapotban várja a bíróság döntését Galambos Lajos

Galambos Lajosnak még február 15-én kellett volna megkezdenie a börtönbüntetését, a zenész azonban nem jelent meg a Bács-Kiskun Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetnél, helyette az erdő szélén, a Vértesben fotózták le. Néhány nappal később kiderült, hogy a zenész gyógyíthatatlan betegségre, tüdőtágulatra hivatkozva szeretne halasztást kérni. A Budaörsi Járásbíróság március elején elutasítóan döntött erről a kérelemről, ami ellen fellebbeztek a védőjével, dr. Csontos Zsolttal.

Tegnap este néztem meg, de még nem kaptunk értesítést a döntésről. Bizakodva várakozunk tovább

– mondta lapunknak Galambos Lajos ügyvédje. Hozzátette: a zenész nincs jól, a lelkiállapota kezd kihatni az egészségére, és szemmel láthatóan romlik az állapota.

Galambos Lajosnak hiába állt rendelkezésre saját orvosszakértői vélemény, a törvényszék egy másik szakértőt is kirendelt, hogy megvizsgálja őt. Erről Galambos Lajos jogi képviselője, dr. Csontos Zsolt korábban azt nyilatkozta, átnézték a benyújtott orvosi szakvéleményeket, és az alapján igazságügyi szakértőt rendeltek ki, aki már meg is kapta az ügyet és a papírokat. Az ő eredményei alapján dönthet úgy a bíróság, hogy felfüggeszti a szabadságvesztés végrehajtását, ha nem is végleg, de bizonyos időre. Azt is hozzátette: ügyfelével egyévnyi halasztást kértek.

Mint ismert, a Budapest Környéki Törvényszék mint másodfokú bíróság december 7-én jogerősen három év hat hónap szabadságvesztésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte Galambos Lajost, akit több társával együtt gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádoltak.

Azóta a zenészről kiderült, hogy már nem vállal fellépéseket, eközben viszont valaki az ő nevében szervez fellépéseket. Állítása szerint a tartalékait éli fel, és megválna a mocsai luxusbirtokától is 5,1 milliárd forintért.