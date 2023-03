Hazatért Harry herceg, első útja a londoni bíróságra vezetett

Más hírességekkel közösen indított pert az Associated Newspaper Ltd. ellen Harry herceg, melynek ügyében hétfő délelőtt kezdődött az előzetes meghallgatás.

A londoni legfelsőbb bíróságon indította a hetet Harry herceg, II. Erzsébet unokája ugyanis Sir Elton Johnnal, Sadie Frosttal, Liz Hurley-vel és más érintettekkel közösen pert indított az Associated Newspapers Ltd. (ANL) ellen, amelynek portfóliójába olyan lapok tartoznak, mint például a Daily Mail vagy a Mail Online.

A hétfőn kezdődő négynapos előzetes meghallgatás során a legfelsőbb bíróság a jogi érveket fogja mérlegelni, majd arról döntenek, hogy továbbmehet-e az ügy.

Az érintettek a keresetet még múlt év októberében nyújtották be, akkor a herceget és Frostot képviselő Hamlins ügyvédi iroda többek között a következőket állította az ANL-ről:

Magánnyomozókat béreltek fel, hogy titokban lehallgatókészülékeket helyezzenek el az érintettek autóiban és otthonaiban.

Magánszemélyeket bíztak meg, hogy titokban lehallgassák és rögzítsék az érintettek élő, magánjellegű telefonbeszélgetéseit, miközben azok zajlanak.

Rendőrségi tisztviselőket fizettek le belső, érzékeny információk megszerzése érdekében.

Bankszámlákhoz, hiteltörténetekhez és pénzügyi tranzakciókhoz fértek hozzá tiltott eszközökkel és manipulációval.

A kiadó „képtelen rágalmaknak” minősítette a vádakat, írja a BBC.

Más ügye is van

Mint arról korábban az Index is beszámolt, miután Harry herceg hátat fordított az udvarnak, meglepve tapasztalta, hogy már nem járnak neki azok a biztonsági intézkedések, amelyek megilletik a királyi család tagjait – beleértve ebbe személyének védelmét is, mely szerinte annak ellenére is kijár neki, hogy lemondott szerepéről.

Mondjanak nekem egy példát arra, hogy védelem nélkül hagytak valakit, akinek annyi fenyegetéssel kell szembenéznie, mint nekem. Beleszülettem ebbe, és a veszély nem múlt el attól, hogy megváltozott a szerepem a családban

– méltatlankodott a herceg korábban. A brit belügyminisztérium válaszul azt kérte Harrytől, hogy 28 nappal az érkezése előtt jelezze, ha Angliába érkezik, mert így lesz idő „elemezni a fenyegetettség szintjét”, és felkészülni az esetleges védelemre.

Válaszul erre Harry felajánlotta, hogy akár saját zsebből is fizetné a biztonsági szolgálatot, a belügyminisztérium ezt azonban nem hagyta jóvá, így II. Erzsébet unokája jogorvoslatot nyújtott be – most azonban nem emiatt érkezett a londoni legfelsőbb bíróságra.

(Borítókép: Harry herceg a londoni királyi bíróságra érkezik 2023. március 27-én. Fotó: MTI/AP/PA/Jordan Pettitt. )