Minden romantikus filmben feltűnik, mégsem tudjuk, miért szórnak rizst az esküvőkön

Lassan a márciusnak is vége, a jó idő megérkezésével pedig az esküvői szezon is hamarosan kezdetét veszi. Ugyan a legtöbben már voltak hivatalosak esküvőre, vagy a különböző filmekben és sorozatokban láthattak házasságkötést, mégis sok alapvető szokás eredetével és jelentésével nem vagyunk tisztában. Mi értelme van a rizsszórásnak vagy éppen a fehér galambok elengedésének?

A legtöbb ember élete során legalább egyszer volt már esküvőn, vagy ha nem, a különböző romantikus és más filmekben láthatta a furcsa szokást, miszerint a templomból vagy a házasságkötés helyszínéről kivonuló, frissen összeházasodott párra rizst szór a násznép.

Ugyan Magyarországon családja válogatja, hogy ki milyen keretek között képzeli el a jeles napot, a világ egyes pontjain, különböző kultúrákban bizonyos hagyományok betartása nélkül nem sűrűn rendeznek esküvőt.

De mégis honnan ered a szokás, mit jelképez, és milyen alternatívái vannak világszerte a rizsszórásnak?

A legegyszerűbb magyarázat erre valahogy így hangzik:

A rizs szétszórása a termékenység és a jólét szimbóluma. Ezzel kíván a násznép a házaspárnak bőséges gyermekáldást és azt, hogy sok gabona teremjen a szántóföldjeiken.

A szokás magyarázata ugyan meglehetősen régiesen hangzik, hiszen a szántóföldeken már jóval kevesebben dolgoznak, mint az előző évszázadokban, az anyagi jólét napjainkban is legalább olyan fontos – ha nem fontosabb –, mint korábban.

Ehhez mérten a mai napig fennmaradt a rizsszórás hagyománya, ami már a kereszténység megjelenése előtt is szokás volt bizonyos kultúrákban. A harcos és agrárkultúrának számító kelták is rizst, kölest és egyéb gabonákat szórtak szét, hogy megnyugtassák a szellemeket, áldást és termékenységet kérjenek a párra, hozzájuk hasonlóan pedig az ókori rómaiak is búzát használtak a házasságkötésekkor, babonából.

Az olaszok cukorkát vagy cukrozott diót szórnak szét, míg a lengyelek szintén rizst használnak, azonban emellett pénzérméket is a földre helyeznek, hogy ezzel erősítsék a jólétet. Marokkóban a szárított datolya vagy füge a szokás, míg Kelet-Indiában a hagyományok szerint virágsziromesővel köszöntik az újdonsült házaspárt.

Hagyomány, hogy a család és a barátok jókívánságokkal árasztják el az ifjú házasokat, miközben azok együtt indulnak új életre. Kultúrától függetlenül a dobás jelentősége hasonló. Ez egy demonstratív rituálé, amelyet a vendégek hajtanak végre. A család jó szerencsét, virágzó házasságot és gyermeket kíván a párnak, ha akar

Brides

Mikor és hol a helye, illetve miért NE csináljuk?

Az esküvő napján két alkalommal fordulhat elő dobás vagy feldobás: a szertartásból a folyosón a pár elvonul, vagy a nagy kijáraton, amikor elhagyják a recepciót. A modern esküvőkön a rizsdobást többnyire közvetlenül a szertartást követően alkalmazzák, és általában nem használják a fogadás utáni nagy kilépésre.

Ha a szertartást templomban vagy kápolnában tartják, a vendégek kint sorakoznak fel a dobásra. Amint az ifjú házasok kilépnek a templomból, rájuk zuhanyozzák a rizst. Ha szabadtéri esküvőről van szó, a dobás addig történik, amíg kijönnek a folyosón.

1985-ben Connecticut állam törvényhozója törvényjavaslatot nyújtott be, amely a rizsdobálás megtiltását célozta az esküvőkön. Bár az illetékesek azt állították, hogy soha nem találtak arra bizonyítékot, ami alátámasztotta volna azt az elképzelést, hogy a rizs veszélyt jelentene a madarakra, a törvényjavaslat széles körben elterjedt az egész világon. Ez a hiedelem ma is fennáll, annak ellenére, hogy

a madarakon végzett későbbi vizsgálatok bebizonyították, hogy a nyers rizs evése nem öli meg őket – sok helyen emiatt mára már mégis inkább kerülik a szokást.

De mit használjunk, ha a rizs dobálását elvetnénk?

Amennyiben a pár ragaszkodik a hagyomány megőrzéséhez, több környezetbarát lehetőség is van, például vannak, akik olajos magvakat, szárított virágokat vagy gyógynövényeket szórnak szét a jeles napon, de sokan rózsaszirmokat, biológiailag lebomló konfettit vagy papírrepülőket dobálnak a megszokott rizs helyett.

Jó eséllyel a galamb is el tud repülni

Az esküvőn a rizs mellett sűrűn látott motívum, hogy a boldogító igen kimondását követően a pár egy-egy fehér galambot ereszt el. Ez a szokás a rizsszóráshoz hasonlóan szintén szimbolikus jelentést hordoz magában,

a közös élet kezdetét jelképezi.

A friss házasok mellett a pár hozzátartozói, családja, a koszorúslányok és a házasságkötő szintén van, hogy csatlakozik a galamb felengedéséhez, amely egyben szimbolizálja a házasság támogatását – írja az Easy Weddings.

Nem mindig sül el azonban jól a galamb elengedése, az interneten temérdek videó látható, ahol a feldobott galamb nem kezd el repülni, és a földre visszaesik, vagy néhány méter megtétele után egy épületnek vagy járműnek ütközik a pórul járt állat.

Ezek a felvételek ugyan első látásra lehet, hogy viccesen hatnak – amennyiben az állatnak nem esik bántódása –, mégis mindenki jobban szeretné, ha a saját esküvőjén a jó társaság mellett nemcsak az idő repülne el hamar, hanem a fehér galambok is…

