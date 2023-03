Magyar zenekarok oldalait támadják a hackerek

Napok óta nem tudnak hozzáférni a több mint 60 ezer követővel rendelkező Facebook-oldalukhoz az Alvin és a Mókusok tagjai. Az idén 30 éves zenekar gitárosa, Dul Sándor az Indexnek azt mondta, a személyes profilját és az ahhoz tartozó egyéb oldalakat is feltörték, ezeket viszont azóta már nagy nehezen már visszakapta.

Kaptam néhány e-mailt arról, hogy valaki megváltoztatta a Facebook profilomhoz tartozó jelszót, a telefonszámot és az e-mail címet. Mindez ráadásul a kétlépcsős hitelesítés ellenére ez történt. Egyszerűen kipateroltak a fiókomból, de az volt a szerencse, hogy az e-mail értesítőben az is benne volt, jelezzem, ha nem én végeztem el a változtatásokat

– magyarázta a zenész, aki végül két nap múlva visszakapta a jogosultságot a fiókjához a Facebooktól, miután a személyi igazolványáról készített fotóval igazolta magát. „Küldtek egy linket, amelyen keresztül módosítani tudtam a jelszót és ezt követően visszaengedtek a fiókomba, de az Alvin és a Mókusok oldalhoz ezután sem fértem hozzá. Az illetéktelen hacker ugyanis, miután admin jogosultságom van a zenekari oldalhoz, a profilomon keresztül kiszórta az összes olyan személyt onnan, akik szintén admin jogosultsággal rendelkeztek, majd megtett egy ismeretlen személyt adminnak, és ezután az én profilomat is ki tudta zárni.”

Dul Sándor azt mondja, hiába jelezték a történteket a Facebooknak a megfelelő felületen, a megfelelő e-mail címen, sőt miután a reklámok által személyes kapcsolataik is vannak, azoknak is, a zenekari oldalhoz való hozzáférést azóta sem kapták vissza. Hogy miért lehet szüksége bárkinek is egy ilyen felületet meghackelni, arról a zenész azt mondta: „Feltehetőleg hírdetési adatok, célcsoportok, egyebek miatt próbálják feltörni az oldalakat. A hirdetések miatt ráadásul egy bankkártya is hozzá van rendelve az oldalhoz, amit természetesen azonnal letiltottunk. Egyébként

több zenekarral is beszéltünk, akik szintén ilyen helyzetben vannak most.”

Bár minden követ megmozgattak, a zenészek egyelőre tanácstalanok az ügyben, ami ráadásul egy folyamatban lévő kampányt is tönkretett: április 30-án tartják a 30 éves jubileumi koncertjüket a Budapest Parkban, az ehhez kapcsolódó jubileumi kiadványuk dalait pedig a Facebookon kezdték el megosztani a rajongóikkal, amit úgy terveztek meg, hogy pont az eseményig fusson ki.

Egy tripla lemez készült harminc dallal – átdolgoztunk harminc régi dalt, amiket megtoldunk még három újjal, és ezeket szerettük volna videóanyaggal publikálni a social felületen. Már jönnénk ki a következővel, de mivel nincs oldalunk, nem tudjuk hol publikálni, illetve nem tudjuk elérni a 60 ezer követőnket sem.

Érdekességként azt is megjegyezte, hogy vasárnap meg a zenekar frontembere, Pásztor István Alvin e-mail címére érkezett egy álcázott üzenet, mintha az Instagram küldte volna, hogy bejelentéseket tettek az Alvin és a Mókusok Insta-fiókja kapcsán, és ha nem reagálnak, akkor 48 órán belül törlik az oldalukat. Gyanúsnak tűnt a dolog és az e-mail cím is, ezért rákeresett az interneten és kiderült, hogy fake. Átküldte egy informatikus ismerősének is, aki azt mondta, aznap ő a negyedik, aki jelzi, hogy ilyen e-mailt kapott.

nagyon durva invázió zajlik, fontos, hogy mindenki odafigyeljen!

– hangsúlyozta a zenész.