Szinte nincs olyan ember Magyarországon, aki nem ismerné az arcát és ikonikus alakításait, mégis Bud Spencer oldalán vált rendkívül népszerűvé a spagettiwestern műfajának egyik veteránja, a ma 84. születésnapját ünneplő Terence Hill.

A színész 1939. március 29-én látta meg a napvilágot az olaszországi Velencében, édesanyja német, édesapja olasz származású volt, utóbbi vegyészként dolgozott.

1942 és 1945 között édesanyja szüleihez költöztek Németországba, hogy átvészeljék a II. világháborút, majd visszatértek Olaszországba, 1947-től Amelia városában járt iskolába. Már egészen korán eldőlt, hogy nem követi édesapja pályáját, 1951-ben ugyanis Dino Risi olasz filmrendező felfedezte a mindössze 12 éves fiút, és szerepet kínált neki készülendő filmjében.

Családjával még abban az évben Rómába költözött, innentől pedig nem volt megállás az ekkor még születési nevén szereplő színész számára. Összesen 27 filmben kapott kisebb-nagyobb szerepet, mígnem 1963-ban eljátszhatta első komoly, nagy alakítását Luchino Visconti A párduc című filmjében.

Ugyan az még nem az a vadnyugat volt, de 1964-ben Nyugat-Németországba költöztek, ahol több hazai, illetve akció- és többek között Karl May művein alapuló westernfilmben szerepelt.

Közel 20 évvel első szerepét követően végül felvette művésznevét, a Terence Hill nevet is, amelyet egyesek szerint egy hosszú listáról választott ki magának, mert jobban hangzott mint az eredeti neve.

Mások állítják, keresztnevét a római vígjátékíró Terentius, családnevét pedig felesége után vette fel.

A következő években több akció- és spagettiwesternben is szerepelt állandóvá vált színésztársával, Bud Spencerrel, akivel hamar elválaszthatatlanok lettek – a filmvásznon kívül egészen kollégája 2016-os haláláig barátok voltak.

A páros híressé vált filmjeikkel Olaszországban és azon kívül is. Ebből a korszakból származik Az ördög jobb és bal keze és annak folytatása, Az ördög jobb és bal keze 2. is, de sorban jöttek a közös sikerfilmek, a Különben dühbe jövünk illetve az És megint dühbe jövünk című alkotások, de a Kincs ami nincs, és a Nincs kettő négy nélkül filmek ikonikus sorait is kívülről fújja mai napig a legfiatalabb korosztály is.

De tényleg mindent tud a ma születésnapos, mindig szellemes pofonosztóról? Mai kvízünkben tesztelheti tudását!

(Borítókép: Tristar Media / Getty Images)