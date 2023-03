Lenyűgöző és roppant drága luxusingatlanból meglehetősen sok van Kelet-Közép-Európában. Többszáz éves vagy épp vadonatúj, netán még csupán tervrajzon létező, kastély, villa vagy penthouse lakás, rengeteg mindenből lehet választani, csak bírja az ember pénztárcája. Átnéztük a vezető, régiós ingatlanirodák kínálatát, és mondjuk is a tippjeinket, ha esetleg összejönne az ötös lottón a telitalálat.

A nagyon drága lakások és házak általában a legjobb nevű, azaz a nemzetközi, csak luxusingatlanokat áruló, az elit adásvételeit bonyolító ügynökségeknél csapódnak le, amelyből négy van jelen a kelet-közép-európai és a balkáni régióban: a Barnes, az Engel&Völkers, és a világ két leghíres aukciósháza, a Sotheby's és a Christie's, amelyek a műtárgykereskedés mellett ebbe a bizniszbe is beszálltak.

Meglepő módon utóbbi kettő a legerősebb szereplő, Magyarország azonban azon kevés állam közé tartozik, ahova ezek ketten nem léptek be.

E négy nagy globális iroda kínálatát böngésztük most át, hogy a sok káprázatos, feszített víztükrű medencés mediterrán villa, alpesi ház, századfordulós minipalota és hatalmas üvegfelületű modern csoda közt megtaláljuk az igazi kincseket.

Klasszikus villákért irány Románia

XIX. század végi és XX. század eleji eladó villákból messze keleti szomszédunk áll a legjobban a szűkebb környezetünkben, csak a lengyel és az ukrán piac tud vele versenyezni, de a fentebb tárgyalt cégek ott nem tartanak fenn képviseleteket. Bukarest elegáns villanegyedei és a belváros számos szép példát rejt, jelenleg a legkáprázatosabb az épp eladó Bragadiru-palota, amelynek névadó-építtetője nincstelenként indult az üzleti életben, majd a XX. század elejére Európa egyik legvagyonosabb iparmágnásává nőtte ki magát.

A család nem itt lakott, a szociálisan érzékeny milliárdos a közeli sörgyárában dolgozó munkások számára húzatta fel a fényűző bálteremmel és jelentős méretű kerttel is rendelkező épületet, amolyan kultúrház jelleggel.

Mielőtt eladósorba került, kedvelt lakodalmi helyszínnek számított a román fővárosban.

Két impozáns egykori kaszinóépület is új gazdát keres: a craiovai, mór stílusú Minerva Casino a város egyik leghíresebb épülete, de talán ennél is érdekesebb az egykori magyar–román határon fekvő szlanikfürdői kaszinó, amely az első fényűző „játékbarlang” volt az országban ama gazdasági döntés értelmében, hogy a román üdülőhelyeknek is fel kell venniük a versenyt a nyugati konkurenseikkel, mint Karlovy Vary vagy Abbázia.

Két érdekes kastélyt még említsünk meg, mielőtt nyugatabbra tekintgetnénk: az erdélyi Aradon a város egyik leggazdagabb mágnáscsaládjának egykori otthona, a Neumann-ház is új vevőt keres, a gazdagon dekorált termeket valamikor Ceaucescu használta nyári pihenései alatt. Másik választásunk, a Mocsonyi–Teleki-kastély egyedi szépsége annyira mégsem egyedülálló, lévén Marie Antoinette versailles-i magánpalotájáról, a Kis-Trianon-palotáról mintázta a korszak osztrák sztárépítésze, Otto Wagner és munkatársa, a szintén híres Kallina Mór. Egykor az Osztrák–Magyar Monarchia legértékesebb magánkönyvtárának is otthont adott a jó állapotú, korábban szanatóriumnak használt épület.

Márkázott lakások és felszabdalt paloták

Egy korábbi cikkünkben írtunk már a szupergazdagok közt dívó új trendről, a márkázott lakásokról. Jelenleg Magyarországhoz legközelebb négy opciónk van, ahonnan lehet vásárolni, természetesen három ebből Montenegróban, a Balkán luxusközpontjában. Egyet a híres luxusnegyedben, a Tivat városához tartozó Porto Montenegróban találunk, az ország ikonikus luxushoteljének, az InterContinental-csoporthoz tartozó Regentnek az épületében lehet lakást venni.

Budva legmenőbb hotelje, a Dukley is árul már luxuslakásokat, a síelés szerelmesei pedig a hegyekben válhatnak boldog tulajdonossá a Swissotel-láncolat jóvoltából. Régiónk legmenőbb lakóingatlan-fejlesztése kétségkívül a belgrádi St. Regis luxushotelhez köthető, már bőszen árulják is a Szerbia legelegánsabb negyedének épülő övezetben a felhőkarcolóban kialakított luxuslakásokat.

Bécsben két érdekes társasházra hívnánk fel a figyelmet.

Új funkciót kap a Császári és Királyi Telefonközpont palotája, az egykori, századfordulós irodaépületben luxuslakásokat alakítanak ki. Ami ennél is meglepőbb viszont, hogy Nussdorf városrészben egy komplett kastélyt alakítanak át azért, hogy 15 lakásra le tudjanak csapni a gazdagok a Freihof-kastélyparkban.

A két legszebb eladó kastélyt egyébként Csehországban találtuk, a libereci még el is törpül az ország legnagyobb ilyen jellegű épülete mellett. A Plzen közelében lévő Zinkovy-kastély 19 ezer négyzetméteren, 90 szobával, parkkal, tóval és erdővel várja az új gazdáját – egy korábbi tulajdonosa szervezte egyébként a Hitler elleni merényletet.

A végére pedig talán illik hozni egy magyar példát is: még mindig eladó a budapesti Mátyásföld villanegyedének szimbóluma: a mesebeli, szecessziós Dozzi-villa, ami tényleg az egyik legjobb fogásnak tűnik idehaza.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: A budapesti Dozzi-villa. Fotó: WeLoveBudapest)