Vasárnap este lezajlott a TV2 Sztárban Sztár című műsorának középdöntője, amelyben a versenyzőknek a szólóprodukciók mellett párbajozniuk is kellett egymással. Oláh Ibolya a Hooligans dalát adta elő Sipos Tamással, méghozzá úgy, hogy mindketten a zenekar énekesét, Ördög Tibort, azaz Csipát próbálták megjeleníteni a színpadon, ami azért is volt mókás, mert alkatilag egyikőjük sem állja meg a helyét ebben a szerepben. Sipos komótos mozgása nem volt igazán rock and roll, Oláh Ibolya pedig bármennyire is az volt, végig a saját hangján énekelt. Ettől függetlenül egy energikus produkciót hozott a páros, ami bizony a zsűrit is megmozgatta.

Az értékelésnél azonban, ahogy azt az adás után megjelent összefoglalónkban is megállapítottuk, valami furcsa dolog történt.

EGY PONTON MINTHA ELVESZÍTETTÜK VOLNA OLÁH IBOLYÁT

– az énekesnő csak állt lehajtott fejjel, mintha nem is hallaná, amit mondanak neki. Ekkor gyorsan adott neki egy kis üveg ásványvizet Tilla, attól tartva, hogy esetleg rosszul lesz – Oláh ivott, majd megjegyezte, hogy nem is volt szomjas és ugyanúgy visszazuhant abba a kicsit kívülálló állapotba, miközben Sipos Tomi fél kézzel átkarolva tartotta.

Hogy valóban rosszul volt-e, esetleg kimerült volna az énekesnő, az nem derült ki, egészen mostanáig: Oláh Ibolya, miután rengeteg aggódó üzenetet kapott, kedd este a Facebook-oldalán adott magyarázatot a viselkedésére.

Kedveseim! Nagyon sokan írtatok rám, hogy aggódtok értem. Való igaz, nagyon kemény hetek vannak mögöttem. A Sztárban Sztár szuper izgalmas próbái, a rengeteg tanulás mellett a napi ingázás vidékről a próbákra és előadásra kicsit kivette belőlem az energiát. Éjszakánként az autópálya mellett a benzinkutas csodálkozva néz rám, nem érti mit keresek ott minden nap

– írta posztjában az énekesnő, hozzátéve:

Tudjátok, erős vagyok, hétfőn pihenni is tudtam és már ezerrel készülök a hétvégére. Élvezem a sok átváltozást, volt jó néhány dal, amit nagyon szerettem. A csapat, aki a felkészülésünket segíti, nagyszerű munkát végez, csodálom őket! Nagy köszönet nekik és mindenkinek, aki értünk és velünk dolgozik! Szorítsatok nekem, sokat számít nekem a szeretetetek, erőt ad!

Oláh Ibolya bejegyzését itt érheti el: