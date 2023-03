Olivia Wilde elárulva érzi magát, amiért barátnője, Emily Ratajkowski Harry Stylesszal kavar

Válása óta szinte nem telt el úgy hét, hogy az amerikai modellt, Emily Ratajkowskit ne boronálták volna össze senkivel, a korábban Brad Pitt-tel is randevúzó édesanya azonban úgy tűnik, továbbra sem tud leállni.

A múlt hétvégén ugyanis Harry Stylesszal kapták lencsevégre, amint Tokió utcáin csókolóznak – kevesebb mint két héttel azután, hogy Ratajkowski az énekes exével, Olivia Wilde-dal bulizott a Vanity Fair által rendezett Oscar-partin.

Noha a 39 éves Olivia egyelőre hallgat az üggyel kapcsolatban, barátai szerint elárulva érzi magát, és nem szeretne többet barátkozni a volt párjára rámászó amerikai modellel.

Olivia és Emily barátok voltak, és ez árulás

– árulta el a Daily Mailnek egy bennfentes.

Az informátor hozzátette, a kétgyerekes anya csalódása ellenére nem hagyja, hogy az árulás tönkretegye, és arra összpontosít, hogy továbblépjen, beleértve azt is, hogy újra randevúzni kezdjen.

Oliviának fáj az árulás, azonban nem akarja, hogy belerángassák ebbe a zűrzavarba, és nem hajlandó leragadni ezen. Ő a karrierjére és a gyerekeire koncentrál, és nem foglalkozik többet sem az exével, sem a volt barátnőjével. Nyitott a randevúzásra, azonban nem sieti el, hiszen nem hajlandó megelégedni kevesebbel, mint amit megérdemel

– tette hozzá a színésznő ismerőse.

Mint ismert, Harry Styles majdnem két éven át alkotott egy párt Olivia Wilde-dal, aki a Nincs baj, drágám című filmet is rendezte, amelyben az énekes játszotta a főszerepet. A pár november környékén szakíthatott egymással, legalábbis Wilde utoljára november 15-én vett részt Styles koncertjén, ami Los Angelesben volt.

A hírek szerint azért döntöttek a szakítás mellett, mivel jelenleg más élvez prioritást az életükben. Wilde és Styles kapcsolatáról egyébként rengeteget cikkezett a sajtó, ami egyrészt annak köszönhető, hogy előbbi még 2020-ban jelentette be, hogy elválik férjétől, a színész Jason Sudeikistől, csak mostanra kezdett rendeződni a kapcsolatuk. Másrészt pedig Wilde és Styles között tíz év korkülönbség van a színésznő javára.

Wilde-hoz hasonlóan Emily Ratajkowski is válófélben van, mivel szeptemberben adta be a válókeresetet volt párjával, Sebastian Bear-McClard filmproducerrel szemben. Egy gyermeket, a kétéves Sylvester Apollo Beart nevelik közösen. Bár az elmúlt hónapokban több pletyka is terjengett azzal kapcsolatban, hogy a modellre újra rátalált a szerelem – összehozták többek között Pete Davidsonnal is –, viszont úgy tűnik, ő Harry Styles mellett döntött.

A Styles és Ratajkowski között történt félreérthetetlen jelenet itt látható: