Egy tanú pisztolyt talált a villanyszerelők meggyilkolásával vádolt férfi pincéjében

Tanúmeghallgatással indult a csütörtök reggeli tárgyalás a Győri Törvényszéken. Orlik Vilmos és Mácsik Zoltán eltűnésével, meggyilkolásával kapcsolatban hallgatták meg É. Imre volt alkalmazottját. A gázszerelő több építkezésen is együtt dolgozott a főnökével, egyebek mellett Salzburgban, ahol Mácsik Zoltán is végzett villanyszerelői munkát. A tanú állítása szerint a később eltűnt férfi említette neki, hogy munkáltatójuk 10 ezer euróval tartozik neki.

Minden munkásának tartozott valamennyivel, volt, akinek több ezer euróval is. Mondtuk neki, hogy ha nincs pénz, akkor nem megyünk hétfőn dolgozni. Ilyenkor hétvégén mindig vagy a teljes tartozást, vagy a felét rendezte.

Magyarországon is dolgoztak együtt, a tanú többször is megfordult É. Imre házában. Egy alkalommal hegesztenie kellett volna a pincében, hogy a fűtést megszerelje, és amikor arrébb pakolta a tüzelőanyagot, egy 9 mm-es Walther pisztolyt talált. A gázszerelő állítása szerint azt hitte, hogy játék fegyver, és elvitte a kisfiának. Csak később jött rá az egyébként vadászattal is foglalkozó férfi, hogy egy gázriasztó fegyver van a kezében.

A gyereknek nem adtam oda, miután megláttam benne a riasztótöltényeket, és rájöttem, mi is van a kezemben. Imre sokáig nyaggatott, hogy szerezzek neki fegyvert, mert nekem ez Szlovákiában könnyebben ment volna, és a vadászat miatt engedélyem is van. D soha nem adtam neki fegyvert. Arról viszont nem tudtam, hogy nélkülem is szerzett magának.

É. Imre tagadta az elhangzottakat. Egy előre megírt szöveget olvasott fel ismerősének, amiben elmondta, hogy ő munkát adott neki, szemet hunyt afelett, hogy eltűntek a szerszámok, és alkalmazottja csak kitalálta a fegyver történetét, hogy börtönbe juttassa őt.

A tárgyalás második felében a helyszíni kutatásokról mutattak be felvételeket. A vetítés végén É. Imre váratlanul felpattant, és közölte: új elmeorvosi vizsgálatot szeretne kérni. Az indítványa szerint ugyanis a szakemberrel történő beszélgetés alatt nem az ő elmeállapotát írta le az orvos, hanem a sajátját. Elmondása szerint a védője nélkül nem is akart részt venni a meghallgatáson, mert a szakember a vallomását kezdte el felolvasni.

Az ügyész indítványozta, hogy még mielőtt másik vizsgálatot végeznének, hallgassák meg a szakértőket, akik megvizsgálták É. Imre elmeállapotát.

Azt hitték, megvan a holttest

A napokban Ausztriában emberi csontokat és egy emberi koponyát találtak árokpartokat takarító önkéntesek a Wallern melletti kőbányánál. Mácsik Zoltán családjának jogi képviselője ezek után úgy nyilatkozott a Blikknek, hogy jó eséllyel az eltűnt férfi maradványait találták meg. Mindezt arra alapozta, hogy az ügy vádlottja ezen a környéken haladt át nem sokkal az eltűnés után.

Az RTL Híradója azonban szerda este arról számolt be, hogy nem az öt éve eltűnt villanyszerelő maradványait találták meg, hanem valószínűleg egy római légiósét.

Évek óta várják haza őket

Mácsik Zoltánt 2017. március 31-én látták utoljára, amikor azzal a céllal indult el otthonról, hogy találkozzon egy volt munkatársával, É. Imrével, aki komoly összeggel tartozott neki. Úgy volt, hogy a találkozón a vállalkozó törleszti az adósságát. Tragikus módon azonban Mácsik Zoltán soha nem ért vissza, és azóta semmit sem lehet tudni róla.

Mácsik Zoltán volt kollégáját a rendőrség napokon belül elfogta. A férfit az ügyészség egy másik villanyszerelő, Orlik Vilmos megölésével is megvádolta.

Az egykori győri vállalkozó szerint a két eltűnt villanyszerelő külföldön kezdett új életet, ám ezt az áldozatok hozzátartozói teljes mértékben kizártnak tartják. A férfi jelenleg börtönben ül, és továbbra is tagadja a vádakat.

(Fotó: Porkoláb Zsófia / Index)