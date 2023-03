Mégsem hazudik a magát Madeleine McCann-nek valló nő?

Egy fiatal lengyel nő azt állítja, ő lehet a közel 16 éve eltűnt kislány, Madeleine McCann. Állítását most egy magánnyomozó is alátámasztotta. Julia Wendell egy amerikai műsorban beszélt erről, ahova pszichológusa, Fia Johansson is elkísérte, aki szintén úgy véli, a nő nem hazudik.