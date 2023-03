Jöhet a John Wick ötödik része?

Chad Stahelski filmsorozatának legutóbbi darabja, a John Wick: 4. felvonás csak az Egyesült Államokban 73,8 millió dolláros bevételt hozott. A tengerentúlon sem vallott szégyent Keanu Reeves John Wick bőrében való visszatérése: a film 67,6 millió dollárral debütált, vagyis

Így hiába került – látszólag – pont a mestergyilkos történetének végére a negyedik rész végén, a Lionsgate elnöke már így nyilatkozott a lehetséges következő felvonásról a The Hollywood Reporter-nek:

Nyitottak vagyunk rá és a szándék is megvan az elkészítésére. A negyedik rész lezárását nyilván többféleképp is lehet értelmezni. Most mindannyian megpihenünk, aztán majd szép lassan elkezdünk gondolkodni rajta, hogyan lehetne hitelesen folytatni a történetet. Garancia azonban semmire sincs.