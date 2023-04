Évtizedek óta futó vetélkedőt húzott elő a kalapból a TV2, kipróbáltuk az Ütős ötöst

Az Egyesült Államokban már több mint húsz évadot megélt Family Feud televíziós vetélkedőhöz nyúl vissza a TV2: április 3-án érkezik új műsoruk, az Ütős ötös, amely a korábbiakban említett formátumot veszi alapul. Az újságíróknak – köztük az Indexnek is – lehetőségük nyílt arra, hogy kipróbálhassák magukat a stúdióban, és nem volt könnyű dolgunk.

A kvíz- és vetélkedőműsoroknak évtizedek óta nagy keletjük van Magyarországon, szinte mindnyájan kapásból fel tudnánk sorolni legalább hármat. Legyen szó az Áll az alku, a Legyen Ön is milliomos!, a Szerencsekerék, a Maradj talpon!, a Géniusz vagy akár a Gyertek át! és a Bezár a bazár produkcióról, egy dolog közös bennük: mind képesek annyira bevonni a nézőket, hogy a pénzért küzdő játékosokkal együtt izgulva próbálják megfejteni a lehetséges választ a feltett kérdésre. A tudáson alapuló műsorok esetében – és ezekből van a legtöbb – ugyan van némi esély a lebőgésre – és a fejlődésre –, viszont azoknak, amelyek pusztán tippelésre épülnek, már egy fokkal könnyebb szívvel vágnak neki a versenyzők, mivel nemigen adhatnak rossz választ. Az elmúlt években főképp az előbbi kategóriába eső produkciókat láthattuk a tévében.

Többször előfordult már, hogy a két zászlóshajó, az RTL és a TV2 hasonló műsorokkal próbálkozott – elég megemlíteni az Álarcos énekes és a Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada című műsorok közti kísérteties hasonlóságot, illetve a Pénzt vagy éveket! és a Tehetség első látásra alapkoncepciójának rokonságát –, ami annak a számlájára írható, hogy nehéz olyan ötlettel előrukkolni, amit egyrészt senki nem valósított még meg korábban, másrészt a nézők számára is tetsző elképzelés. Az már általános gyakorlatnak minősül, hogy a csatornák külföldön bevált műsorok formátumait vásárolják meg, majd ültetik át úgy, hogy az a magyarok számára is élvezhető legyen. Az előbbiekben felsorolt produkciók szinte mindegyike így került a képernyőre. A TV2 legújabb műsora, a Till Attila vezette Ütős ötös is egy külföldi vetélkedőn, az amerikai Family Feudon alapszik, azonban korábban már próbálkoztak ezzel a formátummal hazánkban.

Régi vetélkedőhöz nyúltak

A Family Feud vetélkedő 1976-ban debütált az Egyesült Államokban. Eddig 24 évadot élt meg, és ez idő alatt több műsorvezetőt is cserélt – 2010 óta Steve Harvey látja el ezen feladatokat. A műsor lényege az, hogy egy-egy csapatnak kell megtippelnie, hogy a száz fő részvételével készített közvélemény-kutatáson az emberek milyen válaszokat adhattak a különböző kérdésekre. A két kapitány, majd később a csapatuk tagjainak gyorsaságától, illetve helyes válaszadásától függően dől el, melyikük folytathatja a találgatást. Ha a csapattagok közül – akik nem beszélhetnek össze – hárman is rosszul felelnek, tehát az adott kérdésre a közvélemény-kutatáson részt vevők egyike sem mondta azt, akkor a másik csapatnak lehetősége van elrabolni a megszerzett pontokat. A pontgyűjtés úgy működik, hogy a versenyzőknek azt is figyelembe kell venniük, hogy a leggyakoribb válaszokat mondják. Tehát ha az a kérdés, mit veszünk reggelente először a szánkba, lehet, hogy a megkérdezettek közül 32-en a fogkefét mondták, de ha 50-en a kávét, az értelemszerűen több pontot ér. A pontszerzés több fordulón keresztül megy, majd amelyik csapat a legtöbbet tudja összegyűjteni, az megy a végjátékba, ahol már lehetőségük lesz megnyerni a főnyereményt.

A Family Feud műsorötletet az évtizedek során több mint hetven ország vette át, köztük Magyarországon elsőként az RTL is próbálkozott már ezzel a formátummal 2014-ben. A Sebestyén Balázs vezette produkció a 4N4LN – A családi játszma nevet viselte. A TV2 idén újra visszahozza a műsort, amely az Ütős ötös nevet fogja viselni, és az UFA Magyarország gyártásában kerül a képernyőre. Az újdonság, hogy minden epizódban két sztár a csapatkapitány, akiknek csapatát négy családtag, barát erősíti majd. De lesznek tematikus adások is, amelyekben a csapatok mindegyik tagja 1-1 ismert ember. Hogy mennyire lesz nehéz dolguk, azt a produkció kapcsán szervezett sajtóeseményen a saját bőrükön tapasztalhatták meg a meghívott újságírók, köztük az Index is.

Nem olyan egyszerű, mint gondolnánk

Egy-egy vetélkedőműsort látva sok tévénéző képzelheti magát a versenyzők helyébe, és próbálhatja átérezni, milyen lehet élesben, némi nyomás és a magunkkal szemben támasztott elvárások mellett jól teljesíteni. Tekintve, hogy az Ütős ötös nem tudáson alapuló műsor, hanem a mások – pontosabban a közvélemény-kutatás kapcsán megkérdezettek – fejével való gondolkodás a lényeg, könnyen elbízhatja magát az ember. Az újságíróknak szervezett játék is hasonló menetben – bár érthető okokból némileg lerövidítve – zajlott, ahogy azt a hamarosan adásba kerülő részekben láthatják majd a nézők. A csapattagok kiválasztása és a szabályok megismerése után nézők előtt bizonyíthattunk, de kellett egy kis idő, mire belerázódtunk.

A játék nehézségét főleg az adja, hogy az egymás után sorra kerülő csapattagoknak olykor túl gyorsan kell felelniük az egyébként egyszerű kérdésekre, így átgondolni sincs idő, hogy vajon az fent lesz-e a táblán a leggyakoribb válaszok között. Azon csapattagoknak pedig, akik a sorban hátrébb helyezkednek el, több lehetőségen is gondolkodniuk kell, mivel a csapat nem beszélhet össze, így megesik, hogy többen mondanák ugyanazt. Arra is rá kellett éreznünk, hogy ne gondoljuk annyira túl, és ne feltétlenül a logikus választ keressük. Megesett ugyanis, hogy egy-egy kérdésre a közvélemény-kutatásban részt vevők egy bizonyos része olyan feleletet adott, ami első hallásra furának tűnt, azonban tekintve, hogy nem kvízműsorról van szó, ez belefért. A játék haladtával pedig rá kellett döbbennünk, hogy a mások fejével való gondolkodás egyáltalán nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Az viszont tény, hogy valamiféle képet ad arról, hogyan gondolkodnak a magyarok.

Mint azt az Ütős ötös műsorvezetője, Till Attila a sajtótájékoztatón kihangsúlyozta: hiányoznak az ehhez hasonló vetélkedők Magyarországról, azonban a műsor az egyszerűségéből fakadóan akár nehézséget is okozhat – ahogy azt az Index is megtapasztalta.