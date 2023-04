Gwyneth Paltrow megnyerte a hét éve húzódó síbalesetpert

Március 30-án lezárult Gwyneth Paltrow 2016 óta húzódó pere, amit Terry Sandersonnal folytatott egy síbaleset ügyében.

Ahogy a CNN is írja, a utahi esküdtszék Paltrow javára döntött, nem találta felelősnek a 7 évvel ezelőtti balesetért, amelyben a nyugdíjas optometristával, Sandersonnal ütközött. A férfi azért perelte be a színésznőt, mert az ütközés miatt tartós sérüléseket szerzett a utahi Park Cityben található Deer Valley Resortban.

Sanderson ügyvédje 3,2 millió dollár kártérítést követelt a színésznőtől Sanderson agysérülése és várható élettartama miatt, de a tíz napig tartó tárgyalás végén megállapították, hogy Sanderson ment neki hátulról Paltrow-nak.

A tárgyalás után Paltrow valamit súgott a csalódott Sandersonnak, amit a férfi később a médiának is elmondott:

Jó egészséget kívánt, ami igazán kedves tőle.

– kommentálta a férfi. De azt is hozzátette, „nagyon csalódott” az ítélet miatt, ami azért is alakulhatott így, mert ha valaki híres ember, egyből hiteles is.

Ki akar egy hírességgel összeakaszkodni, aki fejből tud szövegeket, szerepet játszik, amiért még díjakat is nyer?

Arra a kérdésre, hogy belátja-e, hogy Paltrow-nak van igaza, miszerint ő síelt bele hátulról, azt válaszolta: „Ő hisz benne, hogy nála van az igazság.”

Az Oscar-díjas színésznő a tárgyalás után nem beszélt újságírókkal, de ügyvédjein keresztül nyilatkozatot adott ki, amelyben azt mondja, elégedett az eredménnyel, és megköszöni a bíró és az esküdtszék munkáját.