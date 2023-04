Andy Vajna volt az első jelölt, most Balogh Levente kínál többmilliós fizetésért állást

A változatosság jegyében a szórakoztatás mellett az RTL olyan műsorokat is kínál, amellyel az üzleti világba kalauzolja a nézőket. A Cápák között című üzleti reality 5 évada ékes bizonyíték rá, hogy ilyen típusú formátumokra is van igény Magyarországon – az embereket a kikapcsolódás mellett nagyon is érdekli, hogy milyen ötletekkel és vállalkozásokkal lehet sikereket elérni a mai világban. Míg a Cápák között adásaiban befektetési lehetőségeket keresett Balogh Levente, az UFA Magyarország Kft. gyártásában érkező új üzleti reality konkrét munkalehetőséget kínál a műsorba jelentkezők számára, méghozzá nem is akármilyet:

Az álommeló győztese a Szentkirályi Ásványvíz Kft. alapítójának, hazánk egyik legsikeresebb vállalkozójaként ismert Balogh Leventének az elnöki asszisztense lesz, akinek a milliárdos üzletember bruttó 3 milliós fizetést, egy felső-középkategóriás céges autót és egyéb juttatásokat is kínál.

Andy Vajnával többször is tárgyaltak

A formátum Amerikából származik, ahol Apprentice címmel fut évek óta sikerrel a műsor. A csatorna korábban is szerette volna már a realityt beilleszteni a programkínálatába, ám a megvalósítás akkor elmaradt – hogy miért, arról az RTL Magyarország kreatívigazgatója, Herman Péter Pierre osztott meg részleteket az Indexszel, a hétfő esti startot megelőző sajtóvetítésen.

Tulajdonképpen Kolosi Péter (Az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettes programigazgatója – A szerk.) és én voltunk az ötletgazdái annak, hogy vegyük meg ezt a formátumot. Az Apprentice egy nagyon régi kedvenc, aminek történelme is van nálunk, tizenöt-hat évvel ezelőtt ugyanis már felmerült, és nagyon komolyan elgondolkoztunk azon, hogy megcsináljuk a műsort. Akkor egyébként Andy Vajna volt a jelölt, akivel többször is tárgyaltunk, csak még nem filmfőbiztosként, pusztán kaszinótulajdonosként, és természetesen amerikai producerként ült le velünk. Sok megbeszélésünk volt, de végül nem jött össze a közös munka, és ezek után hosszú évekre el is vetettük az ötletet. Utólag nem is bánom, mert akkor ez azért egy nagyon más ország volt, és az üzleti világ még nem tartott ott, ahol most

– magyarázta Herman Pierre, hozzátéve: A Cápák között is egy régi kedvencük volt, Ecopoly néven sok évvel ezelőtt már próbálkoztak is a formátummal. Jó pár epizódot leforgattak, és sikeres is volt a műsor, de akkor még pusztán csak gazdag embereket ültettek le a kamerák elé, mert az a fajta befektető-vállalkozó fogalma, ami a Cápák között adásaiból ismert, szinte még nem is létezett.

Ott egy kicsit megelőztük a korunkat. Várni kellett tíz évet, és mi vártunk, aztán elkészítettük a Cápák között című műsort, amit a nézők imádnak, akárcsak én.

Az üzleti reality 5 évada alatt szépen felépítették Balogh Levente karakterét is, miközben persze nyilván a műsor készítői is borzasztó sokat tapasztaltak és tanultak. A Cápák között töretlen sikerét látva végül arra jutottak, itt az ideje az Apprentice formátumával megpróbálkozni újra. Megkeresték Balogh Leventét, aki addigra már megszerette a televíziózást, ráadásul az üzleti világban ő már egy olyan szinten van, hogy gond nélkül megteheti, hogy néhány hetet vagy hónapot egy ilyen műsorra áldozzon az életéből. A felkérésre meglehetősen hamar rá is bólintott, és hozzáláttak a forgatások előkészületeihez, ami nagyjából fél évig tartott. Afelől nem volt kétségük, hogy sokan jelentkeznek majd Az álommelóra, de hogy ennyien és ilyen sokszínű lesz a felhozatal, az mindenkit meglepett. Hogy vajon mennyire lehet komolyan venni az álláskeresést egy televíziós műsorban, arról a szakember annyit mondott:

Én azt gondolom, komolyan kell venni. Egyrészt azért, mert amikor majd a nézők a műsor végére érnek, látni fognak egy győztest, aki egyébként a mai napig Levente mellett van. Nyilván nem árulom el, ki az, de hogy valósággá vált a műsor ígérete, azt már most ki tudom jelenteni. Így tulajdonképpen a kérdésre önmaga az élet adja meg a választ

– mondta Herman Pierre, hozzátéve:

Nagyon sokféleképpen lehet érvényesülni az életben. Nem akarok kiugrani a kérdés alól, de elég csak megnézni a zenei tehetségkutatókból kikerült, élvonalban lévő énekesek és zenészek számát – mindannyian fel tudunk sorolni többet közülük. Ez azért jól mutatja, hogy az érvényesülésnek számtalan útja van – és ha az az útja, hogy egy ilyen műsorban vegyen részt valaki, akkor rá kell lépni. Nyilván bizonyos típusú, exhibicionista, szerepelni vágyó emberekről van szó, de nagyon sok helyen pont ilyenekre van igény.

Balogh Levente mellett akarnak dolgozni

A múlt heti sajtóvetítésen Balogh Levente is részt vett, aki szintén egyetért azzal, hogy a Cápák között öt évada remek teszt volt, és abszolút igazolta, mekkora igény van az ilyen típusú műsorokra. Úgy gondolja, az üzleti reality sikere által megérett az idő rá, hogy elindítsa Az álommelót a csatorna – a folyamat érdekessége pedig, hogy míg a Cápák között elsősorban a vállalkozókat, a hétfőn induló reality a topmenedzsereket edukálja.

Topmenedzserek mindig kellenek, nekem pedig most asszisztensre egyébként is szükségem volt. Nagyon sok befektetésem és beruházásom van, az egyes területeken vannak is jó menedzsereim, de olyan emberem, aki a cégek között átjár, eddig nem volt

– magyarázta Balogh Levente. Hogy mennyire tartotta vad ötletnek ezt a személyt egy televíziós műsoron keresztül megtalálni, arra annyit mondott:

„Egyáltalán nem tartottam annak, inkább egy fantasztikus lehetőségnek gondolom. Egy ilyen típusú embert nem lehet fejvadásszal kerestetni, mert akit ajánlanak, az lehet, hogy szakmailag jó, de emberileg nem biztos. Márpedig

az emberi oldal nagyon fontos, ha valaki mellettem, a közelemben dolgozik,

és hogy a jelentkezőket ilyen szempontból is megismerjük, bizony kellett az a harminc nap, amíg a forgatások tartottak. Ezalatt próbáltunk olyan helyzeteket generálni, amelyekből kiderül, hogy a jelentkezők közül ki tud a legrosszabb szituációkon is úrrá lenni, ki az, aki ilyenkor sem veszíti el a fejét, és ki roppan össze, amikor erősnek kellene maradnia. Ráadásul ez nem csak nekem volt fantasztikus lehetőség, a műsor azoknak is hasznos lehet, akik topmenedzserként vagy felső vezetőként szeretnének dolgozni, mert bár nagyon fontos a végzettség, emellett legalább annyira lényeges, hogy ki milyen ember. Az álommeló épp ezért edukálja is a nézőket, hiszen látni fogják, hogy hiába van valakinek három diplomája és beszél négy nyelven, ha adott esetben képtelen néhány csokor virágot az utcán eladni, ha épp ez a feladat.”

A műsorban egyébként épp ez a legérdekesebb, hogy sokszor olyan szituációkba kerülnek a játékosok, illetve olyan feladatokat kapnak, amelyeket hétköznapinak, épp ezért egyszerűnek gondolnánk, ám ha nem elég rátermettek, nem biztos, hogy meg tudnak majd velük birkózni. Márpedig egy vezető pozícióhoz elengedhetetlen, hogy különböző szituációkban feltalálja magát az ember – és hogy ezt a játékosok miként teszik, az a személyiségüket is kidomborítja, azaz szépen megmutatja, hogy a meghirdetett pozíció emberi oldalra vonatkozó kritériumainak mennyire felelnek meg.

Balogh Levente a kérdésünkre azt is elmondta, ledöbbent, amikor az első felvételen találkozott a jelentkezőkkel: nagyjából 180-an vártak rá, mind jól öltözött, ápolt, intelligens férfiak és nők voltak, és így utólag úgy gondolja, bár a műsornak egy győztese lehetett csak, a top 50-be bekerült játékosok közül üzleti asszisztens pozícióra azért még lehetett volna válogatni. Azt is megjegyezte, voltak olyan karakterek, akiket kifejezetten szórakoztatónak talált a forgatások alatt. Arra a kérdésünkre pedig, hogy vajon kizárólag a 3 milliós fizetés és a juttatások motiválták volna a játékosokat, annyit mondott:

Megdöbbentő, de 70-80 százalékban nem a fizetés miatt jelentkeztek az emberek Az álommelóra, hanem miattam, hogy mellettem tanuljanak.

Balogh Levente két segítőt is felkért maga mellé a műsorba, hogy a napi feladatokban felügyeljék a versenyzőket, a nap végén pedig segítsenek eldönteni neki, ki az, akitől megváljon, és kik azok, akik versenyben maradjanak. Az üzletember egyik segítője Farmosi Larisza közgazdász, aki öt éven át volt a gazdasági vezetője, és segítette a munkáját a Szentkirályi Ásványvíz Kft.-nél. A másik dr. Krasznai István ügyvéd, a KRASZNAI Ügyvédi Iroda tulajdonosa és vezető ügyvédje, aki már több mint tíz éve Balogh Levente és cégbirodalma szakmai jogi tanácsadója. Hogy végül ki kapta meg a meghirdetett állást, azt bárki nyomon követheti április 3-tól hétköznap esténként az RTL műsorán. Az álommeló epizódjait az RTL+ felületén is vissza lehet nézni majd.

(Borítókép: Balogh Levente. Fotó: Kaszás Tamás/Index.hu)