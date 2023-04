Shakira újrakezdi az életét, elhagyja Barcelonát

Shakira és Piqué 2011 óta tartó kapcsolata tavaly nyáron véget ért. Mint kiderült, Piqué megcsalta gyermekei anyját. Shakira ezt nem tudta megbocsátani, majd szakításuk után a focista összejött a cége alkalmazásában álló, 23 éves Clara Chiával.

A sértett Shakira nem viselte túl jól az elmúlt hónapokat, többször hangot adott fájdalmának, értetlenségének. Új dalaiban sokszor becsmérelte exét, illetve annak új szerelmét is. A kolumbiai énekesnő és az Európa- és világbajnok futballjátékos enyhén szólva is viharos válása, úgy tűnik, most a végéhez ért;

Követőivel Shakira vasárnap osztotta meg a hírt, hogy két fiával végleg elhagyja Barcelonát.

Mint írta, azért telepedett le Barcelonában, hogy stabilitást adjon a gyerekeinek. Most ugyanezt a világ másik végében, a család, a barátok és az óceán mellett teszi majd. Megköszönte azoknak a támogatását, akik vele együtt „lovagolták meg a hullámokat” a városban, ahol megtanulta, hogy a barátság minden bizonnyal hosszabb ideig kitart, mint a szerelem – utalt itt fájdalmas szakítására.

Köszönöm mindenkinek, aki felvidított, felszárította a könnyeimet, inspirált és segített fejlődni. Köszönöm a spanyol közönségemnek, akik mindig támogattak szeretetükkel és hűségükkel. Nektek búcsúzóul csak annyit mondanék apám szavaival élve, hogy találkozunk a kanyarban

– zárta le Shakira, aki ezzel arra utalt, hogy találkoznak még valamikor.

Shakira a Piquével közös két fiát, a 10 éves Milant és a 8 éves Sashát is magával vitte Miamiba, ahol az énekesnő Piquével való kapcsolata előtt élt.