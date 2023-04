Oláh Ibolya ultrakínos helyzetet teremtett a Sztárban Sztárban

Voltak remek pillanatok, de vállalhatatlan szituációk is a Sztárban Sztár kilencedik évadának elődöntőjében. A versenyzők közül többen is remekeltek, Oláh Ibolyának viszont a korábban tapasztalt furcsa viselkedését is sikerült túlszárnyalnia, meglehetősen kínos helyzetbe hozva a jelenlévőket. A műsor felénél Köllő Babett is megjelent, aki szétoltotta Marics Petit a stúdióban, Valkusz Milán pedig majdnem feladta a versenyt, aminek az lett a vége, hogy sírva fakadt. Lássuk a részleteket!

Vasárnap este zajlott a TV2 átalakulós műsorának elődöntője, amelyben a még versenyben lévő előadók – Oláh Ibolya, Valkusz Milán, Schoblocher Barbara, Gubik Petra és Trap kapitány – az előzetesen kiosztott feladataik mellett egy szabadon választott produkcióval is színpadra álltak, hogy megküzdjenek egymással a Magyarország legsokoldalúbb előadója címért. Feltehetőleg persze a közönség számára nem ez okozta a legnagyobb izgalmat, hanem hogy vajon a korábban egy párt alkotó Marics Péter és Tóth Andi, akikről pénteken kiderült, hogy szakítottak, hogyan viselkednek egymással a műsorban, ahol mindketten a zsűriasztalnál foglalnak helyet. Pedig nem ezért kellett volna aggódni leginkább, hanem például az adásban megjelenő Köllő Babett miatt, aki a Sztárban Sztár leszek! következő évadát promózva érkezett a stúdióba, és azonnal nekiesett Marics Petinek. Vagy mondjuk Oláh Ibolya miatt, akinek a viselkedésén nagy valószínűséggel most is sokan kiégtek, illetve Valkusz Milán reakcióján, aki miután kiderült, hogy bejutott a döntőbe, sírva fakadt.

Érdekes látni egyébként, hogy amikor a korábban egy párt alkotó Tóth Andit és Marics Petit beültették zsűrizni a műsorba, kettejük szerelmét felhasználva arra nemcsak a beszélgetések közben célozgattak, hanem még össze is öltöztették őket, hogy ennek apropóján is reklámot kapjon a műsor a különböző felületeken. A szakításuk tényét viszont direktben nem feszegetik, bár most, hogy mindez már nem titok, láthatóan a szerelésük sem volt összepasszintva, amin persze Till Attila rutinosan átsiklott – épp csak megkapirgálta Marics „köntösét”, Tóth Andi öltözékét viszont nem is érintette. Ez persze nem egy új dolog, láttunk már olyan magyar hírességet, aki a boldogságával végighaknizta a címlapokat, ehhez képest pedig a szakítását, illetve válását szigorúan magánügyként akarta kezelni.

Na de vissza a műsorhoz: az adást nyitó közös produkció után, amelyhez mindenki kékbe öltözött, Till Attila felhívta a figyelmet rá, hogy az autizmus világnapja miatt választották ezt a színt, csatlakozva az Együtt az Autistákért Alapítvány kezdeményezéséhez. Azt sem felejtette el megemlíteni, hogy a Televíziós Újságírók Díjának gálaeseményén Lékai-Kiss Ramóna vehette át a 2022-es év legjobb női műsorvezetőjének járó elismerést, ahogy ugye – immáron negyedszer – Tilla lett a legjobb férfi műsorvezető a szakma szerint. Mint arról az Index is beszámolt, Papp Szabi is átvehetett a gálán egy díjat, igaz, nem a sajátját, hanem Majoros Péterét, aki a tavalyi év legjobb zsűritagja lett.

Gyerekek, hát micsoda élet az enyém, hogy elmegyek szórakozni egy díjkiosztó gálára, majd tudatják velem, hogy Szabikám, ráérsz? Mondom, igen. Mert a Majoros Peti is nyert egy díjat, neked kéne átvenni. Mondom, mikor? Most…

– adta elő az esetet viccesen a Supernem frontembere, aki csupán azt sérelmezte, hogy Majka azóta fel sem hívta. Ezek után Tilla még egy kicsit focizott a zsűrivel, arról faggatva Marics Petit, mit keresett a válogatott meccsén, majd Kökény Attilát kezdte piszkálni azzal, hogy biztos egész héten a konditeremben volt, amire Kökény azért tett egy enyhe célzást párkapcsolati témában:

Petivel ellentétben engem elengednek

– szúrt oda Maricsnak, akinek erre annyi volt a reakciója, hogy

a szülők nem szólnak bele ebbe, Atesz.

Ez akár utalhat arra is, hogy a ValMar-énekes az exével közös albérletből hazaköltözött. Persze mindez csak feltételezés, a műsor szempontjából meg egyébként is lényegtelen.

Amikor szakmai érv, hogy nő nyerjen…

Az elődöntőben Trap kapitány indította a sort, aki a kötelező feladatával lépett először színpadra. A Maneskin énekesét, Damiano Davidet kellett utánoznia, akit egyébként tavaly Marics Peti is megkapott. Bár a zsűritagok közül volt, aki a látottaktól el volt ájulva, azért hagyott némi kívánnivalót maga utána a produkció. Először is a maszkmesterek inkább Conchita Wurstra formálták Trap kapitány megjelenését, akinek a mozgása sem igazán emlékeztetett az olasz rockertől megszokottakra, és bár a hangszíne közel áll Damiano Davidéhez, nem sikerült hoznia az eredetit. A feminim jegyek túltolása miatt az összhatás is inkább volt parodisztikus több ponton, és valahogy hiányzott a produkcióból az az energia és tűz, ami a Maneskin lényegét adja. A zsűritagok közül ezt egyébként egyedül Marics Peti észrevételezte, megjegyezve, nem érezte azt, hogy széttépné belülről, aminek ilyenkor kellene – ám hogy pontosan mit hiányolt, azt ő sem tudta megfogalmazni.

A Maneskin egy nagyon érdekes figura, mert annak ellenére, hogy egy nagyon feminim mozgású, iszonyatosan erős a szexuális kisugárzása és nagyon-nagyon szenvedélyes, nekem megvolt mindkettő, de egy picit csábíthattál volna jobban

– próbálkozott a hozzáértését igazolni Lékai-Kiss Ramóna, aki az elhangzottak alapján viszont úgy tűnik, egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy

a Maneskin nem az énekes neve, hanem a zenekaré.

Papp Szabi és Kökény Attila magasztalta a látottakat, Tóth Andi pedig, aki másoknál mindig kiemeli, ha valami nem stimmel, Trap kapitány esetén nem fogalmazott meg konkrétumokat, csupán annyit, hogy volt ennél jobb produkciója is, de természetesen ez is tetszett neki.

Schoblocher Barbara következett, aki a szabadon választott produkciójával állt először színpadra. Katona Klárit utánozta, és ez nagyon jól is állt neki, bár az első adásban előadott Kovács Kati-alakítást azért nem sikerült túlszárnyalnia. Láthatóan jól is érezte magát ebben a szerepben, amellyel a jelenlévőket is sikerült elvarázsolnia: a zsűritagok táncra perdültek és állva tapsoltak az énekesnőnek, aki mindenkitől maximumpontot kapott. Az egyetlen furcsa dolog az értékelésnél az volt, hogy Kökény Attila kijelentette: azt akarja, hogy Schoblocher Barbara nyerje meg a versenyt, egyrészt mert nő (remek szakmai érv, ami ismét igazolja, mennyire kaotikus az egész pontozás), másrészt azért, mert neki ő a kedvence, ami amellett, hogy elfogultságot feltételez, a többi versenyzővel szemben igencsak sértő.

Oláh Ibolyának végre sikerült eltűnnie

Ugyancsak a szabadon választott produkciójával lépett Oláh Ibolya is először színpadra, Louis Armstrong bőrébe bújva igyekezett bizonyítani. Az énekesnőnek, akire a maszkmesterek profi munkájának köszönhetően gyakorlatilag rá sem lehetett ismerni, ez volt az első olyan előadása a műsorban, amelyben sikerült a karakteres hangját teljes mértékben elváltoztatnia. Mondhatni, tökéletes produkciót láthattunk, egyedül talán azt lehetett kifogásolni, hogy Oláh picit túlmozogta a szerepét a színpadon – Armstrong ugyanis egyáltalán nem rángatózik ennyit. Ezt leszámítva profi munkát végzett, amit a döntnökök egyöntetűen maximumpontra értékeltek.

Valkusz Milán is az általa választott előadó szerepében érkezett a stúdióba először: a ValMar-tag Jon Bon Jovi bőrébe bújt, és ami meglepő, hogy bár ő maga döntött úgy, hogy az amerikai rockzenészt alakítja, ez egyáltalán nem sikerült túl jól. Milo több helyen hamis volt és a magasabb részeket, azaz a refrént sem tudta kiénekelni, és a hangbeli bizonytalanságok az egész produkciót azzá tették – pedig a rock and rollban épp a magabiztosság és az energia lenne a lényeg. Papp Szabi szerint ráadásul feszült is volt Milo, amit mások is észrevételeztek, de Lékai-Kiss Ramóna is pont az átütő erőt hiányolta az egészből.

Tóth Andi ezen a ponton védelmébe vette a versenyzőt, mondván, hogy szerinte dicséretes dolog, hogy egy olyan előadó mellett döntött, akit kihívás utánozni. Ezzel Marics is egyetértett, hangsúlyozva, hogy a barátja láthatóan nem a kényelmi megoldásra törekedett, ami mindenképp értékelendő. Ahhoz képest egyébként, hogy a produkció nem volt igazán jó, annyira rossz pontokat nem is kapott az énekes: Kökény és Marics 9-est adott, Lékai-Kiss Ramóna és Tóth Andi pedig 8-ast, amit az énekesnő – ugyancsak a szakmai értékelést alásva – azzal magyarázott, hogy nehéz feladatot választott, ami nála plusz egy pontot ér. Egyedül Papp Szabi igazodott ahhoz, amit szóban is elmondott: ő hetest adott a látottakra.

Gubik Petra óriásit énekelt

Az előző adás végén Wolf Katit kapta feladatul Gubik Petra, aki azt a dalt választotta, amellyel az énekesnő annak idején az Eurovíziós Dalfesztiválon is szerepelt. Egyrészt ez egy elképesztően nehéz szám, amelyben Wolf Kati hol puhán énekel, hol teljes erőből kiereszti a hangját, amit főleg egy olyan előadónak, aki elsősorban nem is énekes, hanem színész, hihetetlenül nehéz levenni. Gubik Petra viszont érezhetően hatalmas alázattal áll minden egyes feladathoz, és ebből is kihozta a maximumot, ráadásul túlnyomórészt sikerült is Wolf Kati hangján megszólalnia és kristálytisztán kiénekelnie még a legmagasabb hangokat is.

Papp Szabi állva tapsolt és az értékelésnél méltatta, milyen nagyszerűen megoldotta ezt a borzasztóan nehéz feladatot, a Supernem énekese láthatóan teljesen le volt nyűgözve Gubik teljesítményétől. Tóth Andi persze nem, ő ebben is talált kivetnivalót – ezúttal azt kifogásolta, hogy a versenyző szerinte túlzottan koncentrált a hangokra és nem vette le tökéletesen Wolf Kati mozdulatait (egyébként ez a produkció nem a klip, hanem az eurovíziós előadás alapján készült, ahol Wolf Kati is egy helyben állt a színpadon). Lékai-Kiss Ramóna is a lazaságot hiányolta, illetve azt az icipici pluszt, amitől az egész varázslattá válik.

Kökény ezek után visszatért arra, mennyire nehéz ez a dal, és megdicsérte Gubikot, milyen szépen felépítette a produkciót, amelyben végig hozta a katis hajlításokat. Marics is a küzdelmet emelte ki, és hogy egy olyan dalról van szó, amit szerinte csak stúdióban lehet tökéletesen elénekelni. A pontozásnál Kökény és Papp maximumot, míg a többiek 9 pontot adtak Gubiknak, ami különösen annak a fényében érdekes, hogy Marics a barátja teljesítményét is kilencesre értékelte, ami azért közel sem ütötte meg ezt a szintet.

Köllő Babett kiosztotta Marics Petit

Ahogy az a Zsákbamacska című műsor indulása előtt is történt, a TV2 csapata most is úgy gondolta, eredményes lehet, ha az egyik legnézettebb műsoruk közben próbálnak kedvet csinálni a hétfőn startoló vetélkedőjükhöz, az Ütős Ötöshöz, amit egyébként korábban az Index kollégái is kiprobálhattak. Szerencsére ezt most nem tolták annyira erőszakosan, mint legutóbb, és kevesebb időt vettek el a Sztárban Sztár közönségétől, az előre felvett bejátszás után közvetlenül viszont egy másik műsort is beharangoztak: Köllő Babett érkezett a stúdióba a Sztárban Sztár leszek! új évadát reklámozva, közben pedig rendesen beleállt Marics Petibe.

Mióta Marics Peti beült a székembe, akkora királynak érzi magát, hogy kikövetett Instagramon. De semmi gond, elmondom, hogy miért jöttem: folytatódik a Sztárban Sztár leszek! tehát lassan megemeled a popikádat, felállsz a székemből, köszönöm szépen, hogy melegítetted, édes vagy, de helyreáll a világ rendje hamarosan

– közölte a Sztárban Sztár leszek!-ben zsűriző Köllő Babett, majd Marics Peti folyamatos oltogatása mellett azt is elárulta, hogy a műsorukban megemelték a készpénznyereményt 20 millió forintra, ami az ehhez járó 10 milliós gépjárművel szerinte minden idők legnagyobb nyereménye – ezt mi azzal egészítenénk ki, hogy csak a TV2-n számít annak, az RTL ugyanis a The Voice nyertesének 36 millió forintot ígért.

Még a helikopterezés is szóba került

A második kört Schoblocher Barbara indította, aki Doja Catként állt színpadra. Ez a produkció tényleg hihetetlenül jól sikerült, az énekesnő elképesztően lazán mozgott és hangban is szinte tökéletesen hozta az előadót. A zsűritagok is méltatták a látottakat, nagyon vagánynak tartották Schoblocher előadását és külsejét is – nem meglepő, hogy mindenkitől maximumpontot kapott.

Trap kapitány produkciója viszont már nem volt százszázalékos. Az ő szabadon választott előadója Karády Katalin volt, akihez ugyan igyekezett – és egészen jól – a hangját közelíteni, ám a megjelenése egy csöppet sem hajazott Karádyra, amin hosszasan el is nevetgélt a zsűri. Az előadásnak viszont volt egy teátrális hangulata, ami megérintette a döntnököket, és mivel Trap kapitány láthatóan komolyan is vette a feladatát, ezt is értékelték. Kökény ugyan annyit kiemelt, hogy a frazírok nem voltak meg az énekben, ám a kritikák valahogy a pontozáson nem igazán látszottak meg – Tóth Andi például, aki minden apró hibára igyekszik rámutatni, és ezekért le is vonni pontokat, a hiányosságok ellenére erre a produkcióra maximumot adott, ahogy egyébként mindenki más is.

Valkusz Milán következett, aki a Salt-N-Pepa egyik tagjának bőrébe bújva igyekezett nemcsak az ének, hanem a tánctudását is megmutatni, inkább sikertelenül. Az látszott, hogy a koreográfiát megtanulta, ám a langaléta alkata egyáltalán nem adta vissza a teltebb idomokkal rendelkező, nála jóval alacsonyabb előadót, és a mozgása is inkább volt esetlen, mint pörgős. Hangban egyébként nem volt rossz (Tóth Andi szerint persze ez sem volt meg) és a szöveget is jól megtanulta. Papp Szabi azzal kezdte, micsoda korszak volt, amikor ez a formáció remekelt, a színpadi táncot látva pedig kijelentette, legszívesebben breakelne egyet, majd Tillának szegezte a kérdést:

Te tudsz helikopterezni Tilla?

Ezen aztán mindenki felnevetett, az persze nem derült ki, hogy vajon azért, mert esetleg VV Aurélio jutott eszükbe, akinek ez a kifejezés valami egészen mást jelent a szótárában. Milo mindenesetre nem kapott rossz pontszámokat, egyedül Papp Szabi adott nyolcast, a többiek 9-esre értékelték a látottakat.

Oláh Ibolya viselkedésén kiégtünk

Kétségtelen, hogy Oláh Ibolyának a rock and roll előadók állnak a legjobban, nála zsigerből jön ez a szerep, abszolút hiteles benne. Ezúttal Joan Jettként állt színpadra, és remekül letolta az I Love Rock 'N Roll című számot, egyetlenegy hiányossága volt csupán a produkciójának, hogy a hangját nem sikerült az eredeti előadóéhoz igazítania. Kicsit úgy tűnt, hogy miután ennek lehetetlenségével ő is tisztában van, nem is akarja megpróbálni, pedig hát ebben a műsorban ez is feladat. Egyébként Tilla mondta meg a tutit, bár ő elsősorban a külseje miatt dollyzta le az énekesnőt, ám ha jobban belegondolunk, Dolly karakterét valószínűleg a hangban is egészen jól tudná prezentálni. Erre Papp Szabi is utalt és még folytatta is volna az értékelést, ha Oláh Ibolya nem trollkodja szét az egészet.

Az énekesnő mostani bohóckodása enyhén szólva túlment egy határon. Ott kezdődött az egész, hogy az övébe helyezte a mikrofont, pontosan a lába közé, amivel azonnal szét is bombázta a produkció értékelését folytató zsűrielnök mondandóját.

Valaki szeretne énekelni a mikrofonba?

– vágott Papp Szabi szavaiba Kökény, mire mindenkiből kitört a nevetés. Oláh Ibolyának sem kellett több, a nyelvével a jobb arcát ütemesen nyomkodva belülről olyan mozdulatokat tett, ami nemhogy egy 12-es karikával ellátott produkcióba, de semmilyen szórakoztató műsorba nem fér bele, ami elvileg értékeket is próbál közvetíteni. Ezt a jelenetet amellett, hogy ultrakínos volt, sem a zsűri, sem a műsorvezető nem kezelte megfelelően, Till Attila a versenyző elé mutatva konkrétan azt tudta mondani:

Szabika, valamit adj már elő, térdelj ide!

Papp Szabi, akinél feltehetőleg megszólalhatott a vészcsengő (ha nem is magától, de a vezérlőből a fülén keresztül biztosan), ezt szerencsére nem reagálta le, hanem megpróbálta folytatni az értékelést, attól függetlenül, hogy láthatóan még maga a versenyző sem figyelt rá. Tőle Tóth Andi vette át a szót, majd Kökény Attilát szólította fel Tilla, hogy véleményezze a produkciót, ám ő a nevetéstől nem tudta még összeszedni a gondolatait. Erre újabb hajmeresztő jelenet következett,

Tilla odahajolt az Oláh Ibolya lába közé tűzött mikrofonhoz és abba mondta bele, hogy: Kökény Attila, te következel!

Igazából nem is érdemes szót pazarolni arra, ki hány pontot adott, hiszen láthatóan magát a versenyzőt sem érdekelte az értékelés, ami – még akkor is, ha valóban csak játszani jött – egész egyszerűen tiszteletlen azzal szemben, aki épp hozzá beszél. Úgy tűnik, Oláh Ibolya csak addig hajlandó koncentrálni a műsorra, amíg színpadra viszi a produkciót, onnantól kezdődik a bohóckodás, ami a mai adásban meglehetősen vállalhatatlanba fordult. Furcsa, hogy ezt a jelenlévők közül nem mindenki érzékelte, és egyesek még partnerek is voltak ebben. Lékai-Kiss Ramóna is csak annyit tudott mondani, hogy ezt nem szabad komolyan venni – pedig Tillával együtt a tavalyi év legjobb műsorvezetőiként azért valószínűleg tisztában vannak azzal, hogy az ilyen „poénok” nem igazán vannak rendben egy ilyen típusú, 12-es karikával ellátott műsorban.

Az este utolsó produkcióját Gubik Petra prezentálta, akinek Billie Eilish volt a választottja a műsorra. Egy elképesztően precíz produkciót hozott, olyan hangulatot teremtve, ami nemcsak a stúdióban lévőkre, hanem a képernyőkön keresztül is hatott. Bár nem tudta hangban tökéletesen hozni az előadót, de nagyon közelített hozzá és technikailag tökéletesen megoldotta a suttogó és egészen puha részeket is. Feltehetőleg ez borzasztó koncentrációt igényelt, ezért is dönthettek úgy, hogy a klipre hajazó részeket, amelyekben szintén Gubik szerepelt, mögé vetítik. Ha Tóth Andi – akinek persze Billie Eilish is a kedvence – egy picit jobban figyel, észrevehette volna, hogy azok a beteg mozdulatok, amelyeket a széken ülő és éneklő Gubik Petránál hiányolt, a ledfalon futó képsorokba lettek sűrítve. Rajta kívül egyébként mindenki mást lenyűgöztek a látottak. Marics Peti külön kiemelte, neki olyan érzése volt közben

mintha markolnák a szívét, és kifelé ráncigálnák.

Ellentétben Töth Andival szerinte a produkció igenis megmutatta az előadó beteg világát – durva közeget teremtett, ami hatott rá. Lékai-Kiss Ramóna valamiért most is azt szerette volna elérni, hogy Gubik sírja el magát, még a színpadra is kirohant hozzá, hogy megölelje, de a versenyző ennek ellenére sem tört ki zokogásban. Gubik egyébként mindenkitől maximumot kapott, kivéve Tóth Andit, aki a látottakat kilenc pontra értékelte.

Milo fel akarta adni a versenyt Trap kapitányért

A végső sorrend érdekesen alakult. A kínos jelenetek ellenére Oláh Ibolya lett a nap győztese, aki így azonnal a döntőbe jutott. Rögtön utána Gubik Petra kapta a legtöbb nézői szavazatot, ezzel elkerülve a veszélyzónát, ahonnan a maradék három versenyző közül a zsűri egyöntetűen Schoblocher Barbarát mentette meg. Arra azért számítani lehetett, hogy az adásban nyújtott teljesítménytől függetlenül ki lesz az, aki Valkusz Milán és Trap kapitány közül a legtöbb szavazatot kapja. Az állandó veszélyzónás Trap kapitánynak Milóval szemben, akire a ValMarral szerzett ismeretsége miatt feltehetőleg óriási tömeg voksol, esélye sem lehetett, neki kellett távozni a műsorból. Láthatóan Valkusz ennek egyáltalán nem örült, egy ponton vissza is szaladt a színpadra és a mikrofont magához ragadva megkérdezte, van-e lehetőség arra, hogy átadja a helyét Trap kapitánynak és ő búcsúzzon. Miután Till Attila közölte, hogy ez nem megengedett, megköszönte és

visszament a helyére, ahol aztán sírva fakadt.

Érdekes, hogy az előző évadban a ValMar másik tagját, Marics Pétert is láthattuk sírni, amikor egy technikai malőr miatt kudarcba fulladt a Tina Turner-produkciója.

Végleges tehát a döntős mezőny, jövő vasárnap kiderül, ki nyeri meg a Sztárban Sztár kilencedik évadát, és ezzel a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet.