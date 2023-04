Scarlett Johansson elárulta, mit gondol a gyermeknevelésről

A kétgyermekes színésznő a The Skinny Confidential Him & Her podcast április 2-i epizódjában beszélt a szülőség nehézségeiről. Scarlett Johansson lánya most 8 és fél éves, de elmondása szerint amikor gyermeke 2 éves volt, nem értette, mások milyen kihívásokról beszélnek, hiszen ő maga nem tapasztalt semmi hasonlót.

Aztán 3 éves lett, és hirtelen olyan volt, mintha egy érzelmileg bántalmazó kapcsolatban élnék. Annyira intenzív volt az az időszak. Nem lehetett rá érvekkel hatni, hatalmas hangulati ingadozások jellemezték, főnökösködő és hajhatatlan volt. Kész őrület

– fogalmazott a színésznő.

Johansson úgy folytatta, hogy a gyermekvállalás ugyanakkor nagyon csodálatos is tud lenni, hiszen a hangulatingadozásoktól eltekintve nagyon aranyosak tudnak lenni. „Rengeteg szeretetet adnak, de amikor kicsik, akkor sok bántatot tudnak okozni. Mintha minden, amit csinálsz, nem lenne jó nekik, és ez nehéz” – tette hozzá.

Elmondása szerint amióta anya lett, a munkáról is máshogy vélekedik. Mint mondta, általában egy nap 15 órát dolgozik, és ez a gyerekek mellett már nem olyan egyszerű, mivel nekik még nagy szükségük van a kiegyensúlyozottságra.

Most, hogy a lányom idősebb, már nem dolgozom úgy, mint amikor 25 éves voltam. Akkoriban nagyon karrierista voltam, és nem fektettem akkora hangsúlyt a személyes fejlődésre sem

– fogalmazott Scarlett Johansson az Insider beszámolója szerint.

A 8 és fél éves Rose Dorothy a színésznő első házasságából született, apja Romain Dauriac. Johanssont két év együttlét után, 2019-ben jegyezte el mostani férje, Colin Jos, és 2020 októberében házasodtak össze. A színésznő 2021-ben adott életet második gyermekének, Cosmónak.

(Borítókép: Scarlett Johansson 2022. november 2-án. Fotó: Monica Schipper / Getty Images)