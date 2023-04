Film készül András herceg bukásáról

A modern kori brit királyi család történelmének egyik legnagyobb mélypontját jelentette az elmúlt években az András herceget körüllengő botrányfelhő. A királyi sarjat Virginia Roberts Guiffre vádolta meg szexuális erőszakkal, aminek eredményeképp édesanyja, a néhai II. Erzsébet királynő elvette tőle királyi és katonai címeit, és a família minden szálat elvágva teljes mértékben levette róla a kezét – nehogy magával rántsa őket is a mélybe. A két félnek végül sikerült peren kívül megegyeznie, és ugyan nem ismert, András hercegnek pontosan mekkora kártérítést is kell fizetnie, egyes híresztelések szerint 12 millió fontról, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 5 milliárd forintról lehet szó.

A Virginia Roberts Guiffre által közöltek alapján a herceggel a börtönben később öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epsteinen, illetve a jelenleg is húszéves büntetését töltő Ghislaine Maxwellen keresztül ismerkedett meg. Előbbi szexuális aktusra kényszerítette őt a barátaival, köztük András herceggel is, aki elmondása szerint tudatában volt annak, hogy csak 17 éves. Ezen állítások pedig felvetették azt a kérdést, hogy a királyi sarj vajon tudott-e arról, milyen bűnök voltak írhatók Epstein és bűntársa számlájára. Hogy tisztára mossa a nevét, a herceg 2019-ben interjút adott a BBC-nek – ami nem mindennapi, mivel a família tagjai csak igen ritkán vagy inkább sosem adnak interjút senkinek. A királyi sarj körül kialakult botrányról, amelynek epicentrumában Jeffrey Epstein állt, a közeljövőben filmet is láthatunk.

Film készül András hercegről

Nem szokott túl jól elsülni, ha a királyi családdal összefüggésben lévő történetekhez nyúlnak a filmkészítők. A família történelmét alapul vevő A korona című sorozatban bemutatott események sem vehetők feltétlenül készpénznek, mivel az abban látottak csak bizonyos esetekben felelnek meg a valóságnak. A tavalyi év egyik nagy szenzációjának számított a Harry&Meghan nevezetű széria is, amelyben a hercegi pár kvázi a saját szemszögéből mesélte el, mi vezetett odáig, hogy lemondani kényszerültek királyi kötelezettségeikről. Utóbbi produkció igen megosztóra sikeredett, ahogy elég kényelmetlenül érintette a családot is, hogy kiteregették a szennyesüket, viszont most újabb film van a láthatáron.

Az eddigi információk szerint 2024-ben fog megjelenni Sam McAlister könyve, a Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews filmadaptációja, amelyben András herceg és Jeffrey Epstein kapcsolatát kielemezve fogják bemutatni, milyen körülmények nehezítették meg, hogy leszervezzék az évtized interjúját András herceggel. A produkció forgatókönyvírója, Peter Moffat elmondása szerint arra fognak koncentrálni a filmben, hogy bemutassák, a BBC Newsnight csapatának miként jutott eszébe, hogy interjút kérjenek a királyi sarjtól. Sőt azt is taglalni fogják benne, a herceg miért mondott igent a felkérésre.

A filmet Philip Martin rendezi, a producer pedig Hilary Salmon és Radford Neville lesz. A forgatások már februárban megkezdődtek, ahogy az is biztos, hogy többek között Gillian Anderson, Rufus Sewell, Billie Piper és Keeley Hawes tűnik majd fel a produkcióban.

A herceget a Lovagregény és a Zorro legendája című filmben korábban feltűnő Rufus Sewell alakítja majd, míg a riportert, Emily Maitlist Gillian Anderson – akit a legtöbben az X-Akták című sorozatból ismerhetnek. Hogy pontosan mikor debütál majd a produkció, arról egyelőre nincsenek információk, viszont az biztos, hogy jövőre kerül be a Netflix kínálatában.

(Borítókép: András herceg 2016. november 9-én. Fotó: Tristan Fewings / Getty Images)