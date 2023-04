Idén ezek a világ legkülönlegesebb luxuscsokitojásai

A karácsony, a Valentin-nap vagy a ramadán mellett valahogy a húsvét az az ünnep, amelyre különösen rá szoktak fókuszálni a neves cukrászdák és a luxushotelek. Valószínűleg azért, mert van körülötte egy olyan attribútumhalmaz a tojással, csibével, báránnyal stb., amelyből könnyű kiindulni, azaz még az is érti, aki nem keresztény vallású. És ez nagyon fontos, hiszen az alábbi helyekre a globális elit jár.

Ezt a heterogén közönséget ugyanúgy meg tudja szólítani egy drága és kifinomult húsvéti tojás, ahogy például sok gazdag muszlim, buddhista vagy hindu család is feldíszíti a londoni házát és állít fát karácsonykor – habár ezzel nem Jézus születését ünneplik. Ahogy szeretik a kidekorált európai nagyvárosokat is, az advent hangulatát, a közel-keleti arabok például minden évben igencsak felülreprezentáltak a karácsonyt megelőző, londoni Winter Wonderlandben. Szóval számos, muszlim országban lévő luxushotel is készül a húsvétra egy különleges menüvel vagy épp egy reprezentatív csokitojással.

Ez sajnos az egyébként keresztény kultúrkörbe tartozó Magyarországról nem igazán mondható el. Körülnéztünk a saját házunk táján, és egy-két nevesebb szereplőnél láttunk csak kísérletet erre, de azok meg általában sajnos kimerültek a „klasszikus hímestojás stílusban”, ami – látjuk majd alább – a világélvonalba tartozáshoz 2023-ban már elég kevés. A budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace ült rá leginkább a trendvonatra, Szűcs Árpád cukrászmester a Kollázs éttermük tavaszi kínálata mellett egy exkluzív kapszulakollekciót is megálmodott.

A kiváló minőségű Valrhona ét-, tej- és fehércsoki gigatojást marcipánibolyák díszítik.

De miért is készülnek elsősorban ezek a cukrászremekek?

Nem azért, mert a hotelek vagy a cukrászdák ebből szeretnék megcsinálni az áprilisi profitjukat, olyan nagyszámú megrendelést várnának – persze, előfordulhat, hogy többen is egy ilyen cizellált darabot kívánnak ajándékozni a párjuknak, családtagjaiknak vagy barátaiknak. Inkább azzal indokolhatók, hogy szinte ingyen-PR-eszközök.

Egy jól sikerült darabot felkaphat az ezzel a témával egyébként minden évben foglalkozó nemzetközi sajtó (látjuk, mi is írunk róla), az olvasók utánanézhetnek a hotelnek (hiszen a gasztronómia az egyik legfontosabb húzóerő egy szálláshely kiválasztásánál), és ez nemcsak szobafoglalást eredményezhet, de akár átvitt értelemben egy város vagy akár az egész ország imázsát is erősítheti. Jelenleg megint minden arról szól, hogy a párizsi cukrászművészet milyen kiváló, ők ugyanis megtanulták már ezt a leckét, hogy a szállodák és cukrászdák ilyen irányú plusz energiabefektetése az egész városra jótékony hatással lesz. Akár ekkora is lehet pár húsvéti tojás hatalma. Lássuk, idén melyek kerültek fel a top tízes listára!

Louis Vuitton

A világhírű francia divatháznak a szintén az LVMH cégcsoporthoz tartozó Cheval Blanc luxusszállodalánc, illetve hát a párizsi egységük cukrászséfje kreálta idén a húsvéti tojásokat. A párizsi LV DREAM üzlet csokoládéspultjából megvásárolható a háromféle pici és az óriástojás is, a Ház oroszlános, Petula névre keresztelt csokikabalája mellett. A tojás a cég logómintájának egyik, a francia gótikus építészet által is használt virágelemét kapta meg nyomat gyanánt. Maxime Frederic vezető cukrász a hotelnek egyébként egy csokirózsát álmodott meg az idei húsvétra.

Pierre Hermé

A kivált macaronjainak köszönhetően világhírű cukrász idén egy teljes óriástojás-kollekcióval rukkolt elő, amelyet a Kolumbusz előtti Közép-Amerika kultúrái ihlettek. A tojások úgy néznek ki, mintha faragták volna őket, némely piramislábakon áll. A csokoládéfogyasztó maja és azték kultúra inspirálta tojásokat csak a francia üzletekben lehet beszerezni.

The Peninsula Paris

A szállodalánc párizsi egységének cukrászséfjét, Anne Coruble-t idén az éledő tavaszi természet ihlette meg, így egy tojás alakú csoki kucsmagombát álmodott meg, amelyet nem öntenek, hanem kézzel faragnak ki, így minden rendelés egyedi is egyúttal.

Mandarin Oriental Paris

A láncolat párizsi egységének cukrászséfjéhez, Adrien Bozzolóhoz az amerikai foci egyébként is közel áll, így kapóra jött, hogy idén pont Párizsban rendezik a Rögbi Világkupát. A focilabda tojásdad formája adta magát, a cél pedig egy valósághű csokiverzió megalkotása volt, amelyen minden részlet olyan, mintha igazi lenne. A tojás egyébként csokikat és kekszeket rejt, ha feltörik.

Le Bristol Paris

Az Oetker Collectionhöz tartozó párizsi luxusszálloda vezető cukrásza, Johan Giacchetti klasszikus tavaszi hangulatot akart, így kerülhetett egy lepkeraj az éppen csak enyhén festett csokitojásra. Ez a trend egyébként általánosnak mondható, a világ vezető cukrászai már nem akarják színekkel díszíteni a kreációikat, ritkák az olyan túldekorált darabok, mint amelyeket például a Prada-csoport cukrászdalánca, a Marchesi is árul az idén.

The Maybourne Riviera

A láncolat a Monte-Carlóban található szállodájának egy olyan húsvéti tojást akart idén, amelyik kifejezi a lokációt. A Földközi-tenger árnyalatai jelennek meg így elsősorban vezető cukrászuk, Romain Ricciardi kreációján, valamint nem véletlenül ül a tojás egy köveket formázó talapzaton, lévén a hotelt is egy sziklaszirtre építették.

La Mamounia

A legelegánsabb marokkói szállodának is tartott marrákesi létesítmény a New York-i csalóról, Anna Delvey-ről forgatott Netflix-sorozatban is szerepelt. A hotelhez tartozó Pierre Hermé üzlet különleges kollekcióval készült az idei húsvétra. Nem a fentebb is tárgyalt, a francia piacnak szóló darabokat lehet itt is megvenni, az óriástojások az úgynevezett art brut stílus égisze alatt készültek.

A durva, nyers művészetnek fordítható irányzatba sok minden beletartozhat, így a természeti népek munkái is, ezért néznek ki ezek a darabok is meglehetősen prehisztorikusnak.

Hotel de Crillon

A Rosewood Hotels párizsi szállodájának nemrég nyílt meg az új cukrászdája, ezt ünnepelvén Matthieu Carlin cukrászséf egy különleges csokitojással rukkolt elő. A tojás formájú műremek mintha bekeretezné a csokilepkét – utalva a középkor óta divatos Wunderkammer / cabinet de curiosités műfajára. Ezekben a „csodaszekrénykékben” a különleges természeti ritkaságokat gyűjtötték a gazdag európaiak.

Bulgari Hotels

Az immár globális méretűvé nőtt római ékszerház hoteljeinek idén egy minimalista darabot tervezett a láncolat vezető cukrásza, Gianluca Fusto. A csiszolt drágakő mintás, rozmaringgal, szicíliai naranccsal és Noto-völgyi mandulával ízesített tojásra Milánóban, Londonban, Dubajban, Pekingben, Sanghajban és Párizsban lehet lecsapni.

Raffles Europejski Warsaw

Kelet-Közép-Európa egyik legprominensebb hotelje, a Raffles láncolat varsói egysége a hotel történelmi cukrászdájában, a Lourse-ban egy teljes húsvéti kollekcióval rukkolt elő. A virágos rét sütiszelet is bájos darab, de talán a kuglófon ücsörgő fészekaljnyi tojás a legerősebb ötlet.

Persze, ezeken kívül is voltak még remek darabok, a párizsi Four Seasons, a George V minden évben nagyon ráfeszül a témára, idén egy makk formájú édességgel jöttek elő. A párizsi Ritz a híres francia süteményt, a madeleine-t értelmezte újra: csőrt és taréjt kaptak az édességek. A párizsi Plaza Athénée hotel mackóformában képzelte el a húsvétot. Ezeket sajnos értelemszerűen most diszkvalifikálnunk kellett a mi listánkból.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Pierre Hermé)