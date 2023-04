Máris visszatér a filmvászonra Johnny Depp

A 46 éves francia színésznő-rendezőnőnek ez a hatodik alkotása, ő játssza a film címszerepét is, azaz Jeanne du Barryt, XV. Lajos francia király utolsó hivatalos szeretőjét, kinek életéről, felemelkedéséről és bukásáról szól az alkotás.

A francia uralkodót az amerikai filmsztár alakítja, akinek oldalán olyan francia színészek láthatók, mint Pierre Richard, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud vagy India Hair – adta hírül az MTI.

A filmet eredeti helyszeneken, egyebek mellett a versailles-i kastélyban forgatták. A kosztümös francia film Johnny Depp nagy visszatérését is jelenti a képernyőkre, miután az elmúlt években elsősorban a volt feleségével, Amber Heard színésznővel folytatott bírósági ügyei miatt került a címlapokra.

Az 59 éves amerikai filmsztár számos film alkotójaként felvonulhatott már a cannes-i fesztiválpalota vörös szőnyegén (Félelem és reszketés Las Vegasban, A Karib-tenger kalózai-széria, A halál ára), de most először érkezik egy francia film főszereplőjeként.

Nem lesz hiány az új alkotásokból

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a május 16-án nyíló és 27-én záruló 76. cannes-i filmfesztiválon Martin Scorsese Killers of the Flower Moon című filmjét is bemutatják Leonardo DiCaprio és Robert De Niro főszereplésével, és ott debütál majd az Indiana Jones és a sors tárcsája című film Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore, Mads Mikkelsen és a film rendezője, James Mangold főszereplésével.

A hivatalos program többi filmjét április 13-án teszik közzé. A zsűri elnöke idén Ruben Östlund kétszeres Arany Pálma-díjas svéd rendező lesz.