Meghalt az S Club 7 énekese

Az énekes halála minden előzmény nélkül, mindenki számára váratlanul és hirtelen történt. A Cattermole-ról készült egyik utolsó fotón még az látható, ahogy az énekes békésen – és látszólag teljesen egészségesen – sétálgat az erdőben az otthona közelében.

Az S Club 7 többi tagját teljesen sokkolta társa halálhíre – már csak azért is, mert

az együttes nemrég jelentette be, hogy összeállnak egy nagyszabású, megalakulásuk 25 éves jubileumát ünneplő turnéra.

Paul Cattermole menedzsmentje szerint semmilyen gyanús körülmény nem merült fel a halálesettel kapcsolatban – írja a The Sun. Az együttes egyik legismertebb dala a Bring It All Back, amelyet eddig több mint 21 millióan tekintettek meg a legnagyobb videómegosztón.