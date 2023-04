Áll a bál a királyi családban, miután Károly király megjegyzést tett unokája bőrszínére

A brit királyi család háza táján nem telik el úgy nap, sőt lassan már szinte óra sem anélkül, hogy ne érkezne egy újabb hír, botrány vagy kínos történet Harry herceggel és Meghan Markle-lel kapcsolatban.

A napokban kapta szárnyára azt a történetet a brit sajtó, miszerint a május 6-i koronázására készülő Károly király lehet az a Harry herceg által név szerint nem említett személy, aki a királyi sarj és Markle első közös gyermekének születésekor

azon aggódott, hogy az édesanya miatt milyen lesz a a csecsemő bőrszíne.

Ez pedig, talán mondani sem kell, korántsem vet jó fényt a koronát nemsokára hivatalosan is viselni készülő, édesanyja, II. Erzsébet után trónra került királyra.

A királyi háztartás egyik magas rangú beosztottja szerint a rasszista megjegyzések „mindennek ellentmondanak, amiben Károly király hisz, mivel szerinte rendkívül fontos értéke a szigetországnak társadalmuk sokszínűsége.

Hiába azonban az állítólagos jóindulat, korántsem ez volt azonban az első rasszista megnyilvánulás a brit királyi család történelmében.

Máskor is történhetett

Már csak azért is vicces, hogy most Harry herceg az, aki próbálja besározni édesapját ezen történetek nyilvánosságra hozásával, hiszen pont a leendő király volt az, aki kénytelen volt megvédeni fiát, amikor az még fiatalon náci egyenruhába öltözött, és fotózkodott, majd amiatt is, mert levideózta, amint rasszista megjegyzést tesz az egyik pakisztáni katonatársára még 2009-ben.

Ráadásul Harry nem ekkor húzta ki először a gyufát rasszista megnyilvánulásaival. Még egészen fiatalon édesanyját, Diana hercegnét hozta rendkívül kínos helyzetbe szabad szája miatt – írja a Daily Mail.

Történt ugyanis, hogy a mindössze 8 éves Harryt és testvérét, Vilmost édesanyjuk elvitte egy körre egy ikonikus londoni buszon, a családi élményprogram azonban hamar rémálommá vált Diana számára, akinek ugyanis több alkalommal is

rá kellett szólnia Harryre, hogy az ne kritizálja a buszt vezető, turbánt viselő indiai férfi jellegzetes akcentusát.

A pohár fia vélhetően sokkal inkább még tudatlan rasszista kijelentései miatt hamar be is telt Dianánál, aki a történteket követően nemhogy azonnal véget vetett a londoni városnézésnek, de fiát a buszról való lerángatását követően fel is pofozta, jelezve: soha többet nem történhet ilyen.

(Borítókép: Károly király, mögötte Harry herceg 2016. július 1-jén. Fotó: Mark Cuthbert / UK Press / Getty Images)