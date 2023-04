Tóth Gabi egy panzióban él, de a húsvétot máshol töltötte

Azt írta, hogy abba a templomba mentek, ahol a gyermekét korábban megkeresztelték.

Húsvéthétfő, béke, megtisztulás, nyugalom... meg persze a locsolók sem maradtak el

– írta a posztban.

Az énekesnő testvérénél, a Palkonyán élő Tóth Veránál tölti az ünnepet. Vasárnap már posztolt a feltámadásról is, hétfőn délután pedig egy másik bejegyzésben azt írta, hogy csodás napokat töltött Palkonyán.

Nem készült el a családi ház, ezért panzióban élnek

Ezenkívül a csalad.hu oldalán (ahol rendszeresen posztol) megosztott egy újabb blogbejegyzést is húsvét alkalmából, amelyben azt írta: eredetileg azt tervezték, hogy a húsvéti tojásokat már az új családi házukban festik, de ez nem jött össze, mert az épületbe még mindig nem tudtak beköltözni.

Az albérletet már át kellett adnunk, de a ház még messze nincs olyan állapotban, hogy költözni tudjunk egy háromévessel, így egy panzióban lakunk pár napja. Azt hiszem, nem túlzás, hogy az elmúlt pár hét életem egyik legnehezebb időszaka volt

– fogalmazott.

Felidézte azt is, hogy az utóbbi hetekben kórházba kellett vinnie a kislányát (amiről egy másikblogbejegyzésbenszámolt be), utána pedig ő maga is lebetegedett, miután teljesen kimerült a költözés miatt. „Mindeközben kiderült, hogy nem tudunk menni a házba, mert csúszás van, ami sajnos, ahogy megtudtam, megszokott egy ilyen jellegű felújításnál. De én honnan tudhattam volna, hiszen életemben nem volt saját házam, soha nem építkeztem” – fogalmazott Tóth Gabi, hozzátéve:

Szóval két napot a tesómnál töltöttünk. Drága Verám, köszönöm, hogy befogadtad az egész családot a kis ékszerdoboz otthonodba, amelyet egy perc alatt belaktunk.

Később azzal folytatta: „Próbálom összerakni az életünk szétesett mozaikdarabjait. Tudom, hogy butaságnak tűnhet, hiszen mi döntöttünk úgy, hogy végre feladjuk a vándoréveket, és egy saját otthonba költözünk. Most itt vagyunk már olyan közel a célhoz, és én meg itt siratom az utolsó házat. De be kell vallanom magamnak is, hogy megvisel a tudat, hogy oda már nem megyünk vissza”. Kitért arra is, hogy a költözés a kislányát is megviseli.

Végül azzal zárta posztját, hogy „most egy kicsit még engedem, hogy ez az érzés átjárjon, hogy elsirassam a múltat, de azután felszívom magam, és feltámadunk mi is. Ahogy az életemnek szinte minden fontos eseménye, ez az újjászületés sem véletlenül történik húsvétkor. Számomra fontos jelentősége van annak, hogy pont ezen az ünnepen éljük át ezt a teljes változást.

Lehet, hogy nem az új otthonunkban festjük még a tojásokat, hanem majd Palkonyán, de ismét megerősödve, egymásban kapaszkodva, és együtt biztonságot lelve, új emlékeket, új »első« élményeket szerzünk majd az új otthonunkban.

– írta Tóth Gabi a csalad.hu-n.

(Borítókép: Tóth Gabi 2022. május 19-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)