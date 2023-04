Gubik Petra történelmet írt, Tóth Andi az exét kifogásolta

Bár a zsűritagok közül többen nyíltan Schoblocher Barbarának szurkoltak, a nézők Gubik Petrát tartották a legjobbnak a Sztárban Sztár 9. évadának mezőnyében, aki a műsor történetének első női győzteseként kapta meg a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet. A döntőben az egyéni produkciók mellett sztárvendégekkel duetteztek a versenyzők, illetve a korábban kiesett előadók is színpadra álltak, az ítészek társalgása során pedig most először került szóba Marics Peti és Tóth Andi szakítása. Jöjjenek a részletek!

Vasárnap este lezajlott a TV2 kilencedik évadát taposó Sztárban Sztár című műsorának döntője, amelyben négy versenyző – Oláh Ibolya, Gubik Petra, Schoblocher Barbara és Valkusz Milán – küzdött meg a Magyarország legsokoldalúbb előadója címért. Hogy a műsoridőt kitöltsék, ezúttal is két produkcióval készültek az előadók, amelyek közül csak az egyik volt egyéni, a második felvonásban egy-egy sztárvendég csatlakozott hozzájuk. A duettpartnerek kilétét már korábban leleplezte a csatorna:

Gubik Petra Takáts Tamással,

Valkusz Milán T. Dannyvel,

Schoblocher Barbara Bódi Gusztival,

Oláh Ibolya pedig Király Lindával

állt színpadra. Bár a zsűri most is ugyanúgy értékelt minden produkciót, a véleményük már nem számított bele a végeredménybe: a döntőben kizárólag a nézői szavazatok alapján állították fel a sorrendet a versenyzők között.

Tóth Andi számára a műsor balszerencsés

A fináléba a már kiesett játékosok is visszatértek, a műsort indító produkciót együtt adta elő a kilencedik évad összes versenyzője. Ebben nem volt semmi meglepő, Till Attila korábban minden egyes adás végén elmondta, hogy az aktuális kieső az utolsó adásban újra szerepel majd.

A döntőre a zsűri is rendesen rákészült, már ami az öltözködést illeti. Lékai-Kiss Ramóna egy óriási zöld masni-szárnnyal a hátán vonult be a stúdióba, Tóth Andi pedig ismét nekivetkőzött és hasonló pántos megoldásban érkezett, mint a legelső adásban, csak most sokkal tarkábbra vette a figurát. Ha már húsvét, gyorsan átvették azt is, ki mit csinált az elmúlt napokban, Lékai-Kiss Ramóna pedig tisztázta, hogy bár az első adásban át akarta venni az elnöki pozíciót,

továbbra is Papp Szabi a döntnökök feje.

„Andi, te voltál döntős, meg a Marics is, csak a Maricsnál lehetett sejteni szerintem, hogy nem nyeri meg – ott annyira rezgett a léc, hogy az egész stúdió remegett. De nálad, az egy kemény küzdelem volt. Mit éreznek most a versenyzők, ez mennyire kemény nap szerinted nekik?” – kanyarodott más témára egy ponton Tilla, mire Tóth Andi meglepő kijelentést tett:

Hát egyiknek sem ül mellette az exe, ez így azért könnyebb, mert ugye én így nyomtam le a műsort

– utalt az énekesnő most először adásban arra, hogy Marics Petivel időközben zátonyra futott a kapcsolatuk.

Nekem a Sztárban az ilyen. Balszerencsés

– célzott feltehetőleg egyben arra is, hogy a 7. szériájában Szabó Ádámmal együtt versenyzett, akivel még a műsor indulása előtt szakított két év után. Erre a vonatra ült fel aztán Kökény Attila, jó poénnak gondolván megosztani egy sztorit Marics Peti és Tóth Andi szakítására vonatkozóan, amelynek hullámai őt is elérték.

25. házassági évfordulómat ünneplem Párizsban és engem hívnak az újságtól, hogy te, nem tudod, hol lakik a Marics? Engem kérdezel, miközben házassági évfordulót ünneplek, hogy hol lakik a Marics? Hát hívd az anyját! Ott is veled zaklatnak, látod?

– fordult oda a ValMar énekeséhez.

Duettekkel indították a versenyt

A műsor döntőjében elsőként Schoblocher Barbara állt színpadra, aki Bódi Gusztival karöltve Bódi Margó bőrébe bújva igyekezett bizonyítani. A duettek közül egyébként ez a produkció volt a legsikeresebb, már ha azt vesszük, mennyire hasonlított az eredetire. Schoblocher szinte tökéletesen hozta Bódi Margó derűs hangját, aki alapból úgy énekel, hogy az ember közben maga előtt látja, ahogy mosolyog. A zsűritagok fel is pattantak a produkció alatt, s bár pontozni ebben az adásban már nem lehetett, az értékelésnél egyöntetűen méltatták az énekesnő teljesítményét.

Ezt követően Gubik Petra érkezett, akinek Keresztes Ildikót alakítva kellett Takáts Tamással előadnia a Pocsolyába léptem című dalt. A színésznő láthatóan felszabadult az énekes mellett, s bár első blikkre valamiért inkább Janza Katára emlékeztetett, valóban közelített Keresztes Ildikóéhoz a hangja. Az biztos, hogy egy meglehetősen energikus produkciót pakoltak a színpadra, amitől a döntnökök is lázba jöttek, Gubik pedig meg is kapta a dicséretet, ami mindezért kijárt. Főleg Marics Peti volt az, aki az egekbe magasztalta az egész műsor alatt nyújtott teljesítményét, majd egy kisebb kanyarral persze az áthallásos dalszövegre is kitért, amit elmondása szerint csak felnőtt fejjel értett meg.

Valkusz Milán a döntőben Curtis bőrébe bújt és az egyik barátjával, T. Dannyvel adta elő a Faszagyerek című számot. Stílusosan az udvarról indították a produkciót, a bejárathoz egy kocsival érkeztek és rappelés/éneklés közben vették be aztán a színpadot. A dalválasztás annyiban nem volt túl szerencsés, hogy T. Dannynek több reflektorfény jutott benne, de láthatóan Valkusz nagyon igyekezett, hogy tökéletes Curtis váljék belőle – bár Marics Peti megjegyezte:

akkor lett volna a leghitelesebb ebben a szerepben, ha meg sem jelenik,

Curtis ugyanis korábban meglépte már, hogy egész egyszerűen nem jött el a műsorba.

A duettek sorát Oláh Ibolya és Király Linda zárta. A versenyzőnek Charlie bőrébe kellett bújnia, ami hangban egy testhezálló feladatnak bizonyult. Bár a döntnökök közül Kökény Attila kiemelte, Charlie karakterét azért egyáltalán nem olyan könnyű hozni, mint ahogy azt elsőre gondolná az ember, Marics Peti szerint ez a szerep abszolút feküdt Oláh Ibolyának, egyértelműen az ő terepe volt. Ha nem is kiemelkedően, de szépen teljesített a páros – bár igazából Schoblocher Barbaráék produkcióját leszámítva egyik duett sem volt tökéletes.

Gubik Petrától padlót fogott a zsűri

A TV2 ismét kihasználta, hogy a Sztárban Sztár a csatorna egyik legnézettebb műsora, és a szünetről visszatérve egy keresztpromóval igyekezték megtolni kicsit a Zsákbamacska című vetélkedőt, amelyben jövő vasárnap Rózsa Györgyöt láthatják a nézők. Ezután a korábban kiesett női versenyzők extra produkciója következett: Tarján Zsófi, Judy és Halastyák Fanni a Bestiák trióját elevenítette meg a színpadon, mielőtt a döntősök ismét birtokba vették a stúdiót.

Valkusz Milán Marilyn Mansont alakította – sikerült is jó rondára kimázolni szegényt, még egy fehér kontaklencsét is kapott a bal szemébe, hogy ijesztőbb legyen. Nem volt rossz, amit láttunk tőle, annak ellenére, hogy legutóbb igen közel állt ahhoz, hogy feladja a versenyt, érezhetően tett bele energiát rendesen, de az előadása azért nem tűnt győztes produkciónak. Nem úgy, mint Gubik Petráé, aki Sia egyik dalával érkezett. A színésznőn látszott, hogy erre a feladatra is elképesztő alázattal készült, igyekezvén technikailag tökéletesen lemásolni, amit Sia a hangjával művel, ami egyébként abszolút sikerült is neki. A zsűritagokat teljesen lenyűgözte Gubik előadása, külön kiemelték, hogy még egy énekesnek is borzasztó nagy kihívás a Chandelier című dal, amit ő viszont szinte tökéletesen megugrott.

Oláh Ibolya következett, aki ismételten egy testhezálló feladatot kapott – Tina Turnert kellett utánoznia, akinek a hangszíne azért közel áll az övéhez. Ez persze nem feltételez tökéletes produkciót, viszont amit Oláh hozott, ehhez igencsak közelített. Az énekesnőnek nagyon jól állt a We Don't Need Another Hero című szám, és egyáltalán a Tina Turner-szerep – visszatekintve az előző adásokra, talán a mostani teljesítménye volt az egyik legkiemelkedőbb. Az kétségtelen, hogy Oláh Ibolya óriási tehetség, aki sokkal több figyelmet érdemelne – bár az utánzásban pont az egyedi hangszíne miatt kerül hátrányba, Kökény Attilának abban igaza van, hogy

Oláh Ibolyaként viszont óriási sikerei lehetnének.

Bár az énekesnő állítja, hogy vannak koncertjei, Kökény szerint ezek feltehetőleg nem kapnak elegendő hírverést az online felületeken, márpedig erre nagy szükség lenne, hogy mindenki értesüljön arról, hol lehet őt látni/hallani.

Az egyéni produkciók sorát Schoblocher Barbara zárta, aki Celine Diont utánozta a döntőben. Az All By Myself című számmal állt színpadra és akkorát énekelt, hogy mindenkinek leesett az álla. Noha nem minden résznél közelített teljesen Dion hangszínéhez, elképesztően tisztán jöttek ki belőle a hangok, és ez a nagy ívű dal meg is tette a hatását a stúdióban. Kökény Attila kiemelte: ebben az országban nincs 10 ember, aki ezt a számot el tudná énekelni, de a többiek is méltatták Schoblocher teljesítményét, egyesek nem is titkolták, hogy őt szeretnék győztesként látni a műsor végén.

Gubik Petra történelmet írt

Ahogy haladtunk időben előre, sorra szórták ki a versenyzőket. Tilla elsőként arról informálta a nézőket, hogy a beérkezett szavazatok alapján Valkusz Milán lett a negyedik helyezett, ezen a ponton pedig el is dőlt, hogy ez az évad lesz az első, amelyben női győztest hirdetnek majd. A nyertes kiléte viszont ekkor még nem derült ki, egyébként is hátra volt egy produkció a kiesett férfi versenyzőktől – ők a Westlife Uptown Girl című slágerével készültek, amivel nagy derültséget okoztak a stúdióban. Ezután hirdette ki Tilla a harmadik helyezettet, aki Oláh Ibolya lett, Kökény Attila pedig előadta a legújabb, Rakonczai Viktorral közös dalát, hiszen ennek népszerűsítésére is tökéletesen alkalmas a csatorna egyik legnézettebb műsoraként futó Sztárban Sztár. Egy kicsi Sztárban Sztár leszek!-promó is belefért még az időbe, mire végre eljutottunk odáig, hogy kiderült a kilencedik évad győztesének neve – ahogy azt már vasárnap este megírtuk, Schoblocher Barbara a második helyezett,

a nyertes pedig Gubik Petra lett.

Gubik tehát történelmet írt, hiszen a Sztárban Sztár kilenc évada alatt ő az első női nyertes. Érdekes volt egyébként a reakciója, mert amint kimondták a nevét, azonnal a kamerába fordult, hogy kifejezze a háláját a nézőknek.

Köszönöm! Nektek köszönöm! A nézőknek köszönöm! Sosem fogom elfelejteni!

– mondta, még mielőtt nekiállt volna ünnepelni. Ez az alázat egyébként mindvégig jellemző volt rá a műsorban, ami nemcsak abból látszott, hogy maximálisan odatette magát minden egyes adásban, hanem ahogy az értékelésre is figyelt, és akkor is tisztelettel hallgatta a zsűrit, amikor kritikákat kapott.

Íme az eredményhirdetés pillanatai:

