Retrósztárok érkeznek a Velencei-tóhoz a nyáron

A hazai zenei élet éllovasai mellett a Velencei-tónál lép fel július 12. és 16. között több olyan előadó is, akiknek dalai ma már retrónak számítanak. A szervezők szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint a nyáron az EFOTT fesztiválon lép fel a Blue, a La Bouche és a Culture Beat. Geszti Péter egy különleges Best of Geszti produkcióval áll majd színpadra, és visszatér a fesztiválra Korda György és Balázs Klári is.

Mint az a közleményből kiderül, a többek között a Sorry Seems To Be The Hardest Word és a One Love dalokról ismert Blue, Geszti Péter, Korda György és Balázs Klári, illetve a La Bouche és a Culture Beat fellépését is csütörtökön láthatja majd a közönség.

Egyetemistának lenni nem kor kérdése, hanem életérzés. Aki öregdiákként érkezik az EFOTT-ra, újra átélheti az egyetemi bulik hangulatát, és felidézheti az emlékeit a régi barátokkal, csoporttársakkal

– jelentette ki Budai Marcell, az EFOTT fesztivál sajtófőnöke.

Az egyetemisták fesztiváljának nevezett EFOTT házigazdája idén a Pannon Egyetem lesz. Korábban már több magyar előadót is bejelentettek a fellépők között, köztük a Wellhellót, Dzsúdlót, a Halott Pénzt, a Follow the Flow-t, ByeAlex és a Sleppet, Azahriah-t és Majkát.