Kiengedték a pszichiátriáról az egykori tinisztárt

Kiengedték a pszichiátriáról Amanda Bynest, ahová a 37 éves színésznő napra pontosan egy évvel azután került be, hogy kikerült szülei gyámsága alól.

Három hét után kiengedték az egykori gyerekszínészt a pszichiátriáról, ahová azután került be, hogy meztelenül sétálgatott Los Angeles utcáin – írja a TMZ. Egy szemtanú állítása szerint Bynes leintett egy autót, és maga hívta a 911-et, és jelezte nekik, hogy segítségre van szüksége.

A sokáig drog- és alkoholproblémákkal küzdő egykori tinisztár továbbra is kezelés alatt áll, járóbeteg-ellátásban részesül. Orvosai és állítólag a színésznő is azon dolgozik, hogy meg tudja tartani függetlenségét, és el tudja látni magát a mindennapokban. A tervek szerint továbbra is saját otthonában fog élni.

Ez utóbbi azért is fontos Amanda Bynesnak, mert pont most volt egy éve, hogy kikerült szülei gyámsága alól, ahová 2013-ban, 27 évesen helyezték. Ugyanis a 2000-es évek ünnepelt tinisztárja nem tudta feldolgozni a népszerűséget, és bár egész Hollywood azt hitte, hogy Bynes előtt fényes jövő áll, a fiatal színésznőnek alkohol- és drogproblémái lettek.

A magasságok után Amanda Bynes megjárta a mélységeket. Többször bukott le ittas vezetéssel, lejárt jogsival vezetett, közúti baleseteket okozott, Twitteren elég furcsa, sokszor uszító üzeneteket írt ki, többek között ezen a felületen vádolta meg apját szexuális zaklatással, amiről később úgy nyilatkozott, hogy csak viccelt, sőt, még a saját kutyáját is meggyújtotta.

De a gyámság tizedik évére az egykori színésznő elkezdett rendbe jönni. Legutóbb kozmetikusnak tanult. A TMZ szerint szüleivel egy ideje nem tartja a kapcsolatot, de ők bíznak benne, hogy lányuk újfent jobban lesz, de állítólag nem gondolnak rá, hogy újra gyámságba vegyék, állítólag a tény, hogy Bynes maga hívta ki a rendőröket, és képes volt segítséget kérni, arra utal, hogy tudatában van állapotának, és küzd ellene.

Amanda Bynes a 2000-es évek elején olyan tinifilmekben játszott többek között, mint a Micsoda srác ez a lány, a Miről álmodik a lány? és a Könnyű nőcske.