Mémek menthetik meg a pedofíliával vádolt luxusmárkát

Hat hónap után megbocsáthatnak a luxusmárkának, miután néhányan az ő ruháikat használták fel a mesterséges intelligencia alkotta képekhez. Novemberben még videókban gyújtották fel a Balenciaga-táskákat, most pár fotó után ismét náluk vásárolnának.

Fél évvel ezelőtt akkora botrány rázta meg a divatvilágot, hogy az majdnem elsodorta még Kim Kardashiant is. A spanyol Balenciaga akkori kollekciójának reklámkampányában erősen felnőttes felütésű képek készültek a gyerekmodellekről. A fotókon ugyanis különféle megtépázott bundájú, monoklis szemű, neccfelsőbe és bőrhámba öltöztetett plüssmackókat adtak a kezükbe, ezek után pedig a rajongók pedofíliát kiáltottak.

A novemberi botrányt követően sokan tűzre dobták a márkától vásárolt táskáikat, bojkottra szólítva az embereket és a márka egyik múzsáját, Kim Kardashiant is. A celeb volt éveken keresztül a Balenciaga egyik állandó arca, ám a történtek után kicsivel később le is mondta, hogy 2023-ban is ő képviselje őket.

A spanyol divatmárka a botrány kirobbanása óta a közösségi oldalairól eltávolította a kérdéses anyagot, ahogy néhány kommentet is. Az Instagram-profiljukon már lehetőség sincs arra, hogy a 14 milliónyi követőjük véleményt írjon a képek alá. A Facebookon és a TikTokon már más a helyzet, ott a bejegyzések alatt a cég legújabb kollekcióját reklámozzák. Senki nem tesz már említést arról, amikor fél évvel ezelőtt pedofíliával vádolták meg őket egy kampányt követően.

Max Markson PR-szakértő szerint a márka jelenlegi pozitív megítélésének a hátterében a mostanában egyre elterjedtebb,

mesterséges intelligencia által készült képek lehetnek.

Az elmúlt hetekben több millióan látták, és dőltek be azoknak a fotóknak, amiken Ferenc pápa olyan ruházatban van, mintha csak egy bronxi rapper lenne. A napokban a magyar politikusok is ennek az áldozatai lettek, kifutómodellt csináltak Gyurcsány Ferencből és Orbán Viktorból is. És hogy mi volt a közös ezekben a képekben? Mindegyiken Balenciaga ruhába bújtatták az alanyokat.

A szakember szerint azonban ez még nem jelenti a márka visszatérését.

A mostani helyzetben ügyesen ki tudnák használni, hogy mindenki róluk csinálja ezeket a videókat és képeket. Jó úton haladnak, néhány ügyes szakember sokat segíthetne, hogy visszanyerjék a jó megítélésüket.

Markson a DailyMailen keresztül azt tanácsolja a márka képviselőinek, hogy kezdjenek bele ők is egy ilyen kampányba, mert ebből még jól jöhetnek ki.

A cég egyelőre nem ült fel erre a vonatra, de a lap által összeszedett kommentek szerint már így is megjött az emberek kedve, hogy ismét a Balenciagánál költsék a pénzüket.